Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

(FOTO: ICE)

Una imagen atribuida a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”, comenzó a circular en redes sociales y ha generado controversia por tratarse de un archivo visual hasta ahora desconocido y que daría pistas de cómo luciría el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa.

La publicación de esta supuesta foto inédita adquirió notoriedad luego de que la cuenta @crux1469 en la red social X, reconocida entre usuarios por difundir datos y material relacionado con el Cártel de Sinaloa, compartiera la imagen con la leyenda: “FOTO EXCLUSIVA: Iván Archivaldo Guzmán Salazar — líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa”.

En la fotografía se ve a un hombre adulto, presuntamente Iván Archivaldo Guzmán Salazar, sentado en el asiento delantero de un automóvil. Viste una camisa de cuadros y está acompañado de un niño, aparentemente su hijo, también con camisa similar.

(Capturas de pantalla)

El periodista José Luis Montenegro, autor del libro Los Chapitos: Radiografía criminal de los herederos del Cártel de Sinaloa, intervino en la discusión sobre si la imagen era real o no, y escribió:

“Esta fotografía ya es vieja. Puedo confirmarles que es totalmente real. Data del año 2014, quizás 2015. Es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de ‘Los Chapitos’, en compañía de su hijo menor que, actualmente, ya está por terminar la educación preparatoria”, precisó.

(Capturas de pantalla)

De igual forma, otros usuarios en X, que aparentemente estarían dentro de la organización criminal, también aseguraron que la foto era real, afirmando que “por fin una foto real, ahorita está un poco más gordito y cachetón”, asimismo, otros señalan que es igual a su padre El Chapo.

Un análisis realizado con IA señala que, en comparación con la fotografía más conocida del capo y que es usada por la DEA y otras dependencias gubernamentales estadounidenses para sus boletines de búsqueda: “las facciones de ambos hombres presentan similitudes notables. En ambas imágenes se observa un rostro de complexión similar, con piel clara, labios de tamaño medio y nariz recta. Los rasgos faciales y la forma del rostro son parecidos. La principal diferencia es que el hombre de la primera fotografía tiene apariencia de mayor edad en comparación con el de la segunda imagen, que luce más joven”.

Asimismo, señala que la imagen aparentemente no habría sido creada con inteligencia artificial, pues los detalles en la iluminación, las texturas de la ropa y el fondo, así como las proporciones anatómicas, resultan congruentes con una escena real y espontánea. No se observan distorsiones, desenfoques inusuales ni efectos en los rostros que normalmente pueden estar presentes en imágenes generadas o manipuladas con IA.

A la caza de Los Chapitos

La colaboración de Ovidio Guzmán con la justicia de Estados Unidos habría afectadlo a los Guzmán Salazar, activos aún en el mundo narco, según Anabel Hernández. (Anayeli Tapia/Infobae)

La publicación de esta fotografía coincide con un periodo de aumento en la presión internacional sobre la estructura que lidera Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El pasado 9 de junio, el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas y ofreció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo y de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El documento enfatizó que “el liderazgo de Iván en Los Chapitos ha provocado una alarmante ola de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales”.

Además, en los últimos meses ha habido bloqueo de activos y la congelación de empresas vinculadas a Los Chapitos en diversas regiones de México.

Actualmente sus medios hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López se encuentran detenidos en EEUU. El primero quien ya se declaró culpable, mientras que la defensa del segundo aún trabaja un acuerdo con las autoridades.