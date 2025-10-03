México

Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

El periodista José Luis Montenegro afirmó que la imagen es real, pero que data de hace varios años

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
(FOTO: ICE)
(FOTO: ICE)

Una imagen atribuida a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”, comenzó a circular en redes sociales y ha generado controversia por tratarse de un archivo visual hasta ahora desconocido y que daría pistas de cómo luciría el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa.

La publicación de esta supuesta foto inédita adquirió notoriedad luego de que la cuenta @crux1469 en la red social X, reconocida entre usuarios por difundir datos y material relacionado con el Cártel de Sinaloa, compartiera la imagen con la leyenda: “FOTO EXCLUSIVA: Iván Archivaldo Guzmán Salazar — líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa”.

En la fotografía se ve a un hombre adulto, presuntamente Iván Archivaldo Guzmán Salazar, sentado en el asiento delantero de un automóvil. Viste una camisa de cuadros y está acompañado de un niño, aparentemente su hijo, también con camisa similar.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

El periodista José Luis Montenegro, autor del libro Los Chapitos: Radiografía criminal de los herederos del Cártel de Sinaloa, intervino en la discusión sobre si la imagen era real o no, y escribió:

“Esta fotografía ya es vieja. Puedo confirmarles que es totalmente real. Data del año 2014, quizás 2015. Es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de ‘Los Chapitos’, en compañía de su hijo menor que, actualmente, ya está por terminar la educación preparatoria”, precisó.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

De igual forma, otros usuarios en X, que aparentemente estarían dentro de la organización criminal, también aseguraron que la foto era real, afirmando que “por fin una foto real, ahorita está un poco más gordito y cachetón”, asimismo, otros señalan que es igual a su padre El Chapo.

Un análisis realizado con IA señala que, en comparación con la fotografía más conocida del capo y que es usada por la DEA y otras dependencias gubernamentales estadounidenses para sus boletines de búsqueda: “las facciones de ambos hombres presentan similitudes notables. En ambas imágenes se observa un rostro de complexión similar, con piel clara, labios de tamaño medio y nariz recta. Los rasgos faciales y la forma del rostro son parecidos. La principal diferencia es que el hombre de la primera fotografía tiene apariencia de mayor edad en comparación con el de la segunda imagen, que luce más joven”.

Asimismo, señala que la imagen aparentemente no habría sido creada con inteligencia artificial, pues los detalles en la iluminación, las texturas de la ropa y el fondo, así como las proporciones anatómicas, resultan congruentes con una escena real y espontánea. No se observan distorsiones, desenfoques inusuales ni efectos en los rostros que normalmente pueden estar presentes en imágenes generadas o manipuladas con IA.

A la caza de Los Chapitos

La colaboración de Ovidio Guzmán
La colaboración de Ovidio Guzmán con la justicia de Estados Unidos habría afectadlo a los Guzmán Salazar, activos aún en el mundo narco, según Anabel Hernández. (Anayeli Tapia/Infobae)

La publicación de esta fotografía coincide con un periodo de aumento en la presión internacional sobre la estructura que lidera Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El pasado 9 de junio, el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas y ofreció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo y de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El documento enfatizó que “el liderazgo de Iván en Los Chapitos ha provocado una alarmante ola de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales”.

Además, en los últimos meses ha habido bloqueo de activos y la congelación de empresas vinculadas a Los Chapitos en diversas regiones de México.

Actualmente sus medios hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López se encuentran detenidos en EEUU. El primero quien ya se declaró culpable, mientras que la defensa del segundo aún trabaja un acuerdo con las autoridades.

Temas Relacionados

Iván Archivaldo GuzmánLos ChapitosCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este viernes 3 de octubre?

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

¿Qué pasó en La Casa

Llena de emotivos reencuentros: así fue la última fiesta de la temporada en La Casa de los Famosos México

Los finalistas pudieron disfrutar con música en vivo de Grupo Firme

Llena de emotivos reencuentros: así

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Cómo usar audífonos correctamente para evitar dañar tus oídos

Existen algunas consideraciones importantes para que el uso de estos dispositivos no genere daños que podrían ser irreversibles

Cómo usar audífonos correctamente para

Silvia Pasquel criticó la actitud de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México: “Está aguantando por los 4 millones de pesos”

Silvia Pasquel fue invitada a la postagala donde expresó su opinión sobre el reality

Silvia Pasquel criticó la actitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: exhabitantes se reencuentran con los finalistas para una última fiesta

Llena de emotivos reencuentros: así fue la última fiesta de la temporada en La Casa de los Famosos México

Silvia Pasquel criticó la actitud de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México: “Está aguantando por los 4 millones de pesos”

Así fue el regreso de los exhabitantes a La Casa de Los Famosos México

Denisse de Belanova felicita a Aldo de Nigris por llegar a la final de LCDLFM y hace su paso viral

DEPORTES

Terence Crawford confiesa que ya

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire