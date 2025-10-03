Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

El ataque sucedió en Cuernavaca (X/@RedMorelos_N)

Durante el 2 de octubre fue reportado un ataque armado en Cuernavaca, Morelos, que dejó una persona asesinada, los primero informes indican que la víctima mortal sería un supuesto operador de la Familia Michoacana.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran un auto de color negro con dos personas muertas.

Periodistas como Azucen Uresti y Verónica Bacaz señalaron, de forma preliminar, que uno de los sujetos atacados sería un hombre ligado a la Familia Michoacana, lo que coincide con lo reportado por la prensa local.

Los informes indican que el nombre de uno de los sujetos asesinados es Alejandro F. C., quien es apodado El Ave. El medio El Sol de Cuernavaca detalló que los hechos sucedieron en la calle Carlos Cuaglia.

Al sitio llegaron unidades de seguridad (X/@eolopacheco)

A dicho sitio acudieron sujetos que accionaron sus armas contra los tripulantes de un Jetta. Los presuntos responsables huyeron del sitio y hasta el momento no hay reportes de personas detenidas que pudieran estar ligadas con la agresión.

Hasta la publicación de esta nota, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la Fiscalía de Morelos ni la Secretaría de Protección y Auxilio de Cuernavaca (Seprac), habían publicado en sus canales oficiales algún informe sobre los hechos violentos.

Reportes policiacos indican que El Ave era un sujeto cercano a un sujeto apodado El Santos de la Estación.

Detenidos en Morelos ligados a la Familia Michoacana

Los sujetos detenidos en Emiliano Zapata (SSPC Morelos)

En otras ocasiones han sido registrados arresto de personas que podrían estar ligados con el grupo criminal referido. Por ejemplo, el pasado 18 de agosto las autoridades estatales dieron a conocer el arresto de dos personas en el municipio de Emiliano Zapata con un cargamento de metanfetamina valuado en millones de pesos.

Si bien un un primer momento el informe indicaba que Francisco “N” y Alfredo “N” llevaban la droga en estado puro y que estarían ligados con un grupo delictivo que que opera en la Zona Centro y Sur de la entidad, posteriormente fue revelado que se trata de la Familia Michoacana.

“Los masculinos podrían estar relacionados con líderes del grupo delictivo la Familia Michoacana, liderados por José Alfredo ”N" alias El Fresa y Johnny, alias El Pez", comentó en una conferencia de prensa Miguel Ángel Urrutia, titular de la SSPC estatal.

Asimismo, a inicios de junio fue asesinado en un fraccionamiento de Temixco Luis Pineda, alias El Wicho, identificado como líder de la estructura criminal mencionada y quien fuer atacado a balazos.