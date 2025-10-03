Llena de emotivos reencuentros: así fue la última fiesta de la temporada en La Casa de los Famosos México

Los finalistas vivieron la última fiesta de la tercera temporada. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La noche de este jueves 2 de octubre, La Casa de los Famosos México 2025 vivió una de las noches más memorables de la temporada con la celebración de su última fiesta, en la que los cinco finalistas recibieron dos grandes sorpresas: un concierto exclusivo de Grupo Firme y el regreso inesperado de sus excompañeros de aventura.

Los finalistas Mar Contreras, Shiky, Abelito, Aldo De Nigris y Dalílah Polanco pensaban que se enfrentarían a un nuevo reto relacionado con la llamada “Moneda del Destino”, una herramienta que ha sido clave durante la competencia.

Sin embargo, todo resultó ser una estrategia de distracción orquestada por los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes preparaban el escenario para un emocionante reencuentro.

Los finalistas recibieron a sus compañeros eliminados. (LCDLFM)

La verdadera sorpresa llegó cuando La Jefa les pidió a los finalistas salir al jardín, donde los esperaban sus excompañeros eliminados: Ninel Conde, Olivia Collins, Adrián Di Monte, Facundo, Elaine Haro, Guana, Aarón Mercury, Priscila Valverde, Mariana Botas y Alexis Ayala. Los abrazos, gritos y lágrimas no se hicieron esperar. Para muchos fue un momento de cierre emocional tras varias semanas de competencia y convivencia intensa.

Uno de los reencuentros más esperados fue el de Shiky, Facundo y Guana, quienes formaron una sólida amistad dentro del reality. También se destacó el emotivo abrazo entre Alexis Ayala y Aldo de Nigris, quienes fueron parte del grupo que se autodenominaba “La Manada”.

Tras el emotivo reencuentro, llegó el momento musical de la noche. Grupo Firme hizo su aparición especial para ofrecer un concierto privado que encendió el ambiente. Comenzaron con su éxito “Ya Supérame”, que fue coreado por todos los presentes. Luego interpretaron “Modo Fácil”, durante la cual el vocalista Eduin Caz bajó del escenario para bailar con los habitantes, mostrando su cercanía con los famosos.

Grupo Firme amenizó la fiesta con música en vivo. Foto: (Televisa Univisión)

El grupo también interpretó temas como “El Amor de Su Vida” —en colaboración con Grupo Frontera— y, como broche final, cantaron “El Beneficio de la Duda”, previa autorización de La Jefa para extender su presentación.

El ambiente fue de fiesta, pero también de nostalgia. Los finalistas no pudieron evitar expresar su emoción al vivir su última noche festiva dentro de la casa, comparándola con las primeras fiestas en las que aún estaban todos los habitantes. Agradecieron al público y a la producción por permitirles compartir este momento tan significativo junto a sus excompañeros.

Sin duda, esta noche quedará en la memoria de los participantes y los fanáticos como uno de los momentos más emotivos y celebrados de La Casa de los Famosos México 2025.