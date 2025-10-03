Fallece bebé de 7 meses al ser aplastado por sus hermanos en Nuevo León

Fallece bebé por presunto sofocamiento por parte de sus hermanos de 2 y 3 años (Fiscalía General de Justicia de Nuevo León)

Una tragedia conmovió a los habitantes de la colonia Portal de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León, luego de que un bebé de apenas 7 meses de edad perdiera la vida presuntamente por sofocación accidental mientras se encontraba en casa junto a sus dos hermanos pequeños.

De acuerdo con el reporte preliminar emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, cuando el padre de los menores permanecía en el domicilio cuidando a sus tres hijos, de 7 meses, 2 y 3 años de edad.

Según su testimonio, en un momento de distracción notó que los hermanitos mayores estaban sobre el bebé, aparentemente en medio de un juego inocente, pero al retirarlos se percató de que el pequeño no reaccionaba.

Ante la desesperada situación, el hombre intentó practicarle respiración de boca a boca mientras solicitaba auxilio a una vecina, quien de inmediato llamó a los servicios de emergencia.

Bebé ya no contaba con signos vitales

El bebé ya no contaba con signos vitales cuando fue revisado por equipos de emergencia (Noticias Al Día Nuevo León/FB)

Minutos más tarde, paramédicos de Protección Civil de García arribaron al lugar; sin embargo, tras revisar al menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El parte oficial señala que el cuerpo del bebé no mostraba lesiones visibles, por lo que la principal línea de investigación apunta a una posible sofocación accidental. No obstante, será la autopsia correspondiente la que determine con precisión la causa del fallecimiento.

La Fiscalía de Nuevo León informó que continúa recabando testimonios y analizando las circunstancias del incidente para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, no descartó la participación del área de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento psicológico a la familia, afectada profundamente por la pérdida.

Vecinos del sector expresaron su consternación ante el suceso e hicieron un llamado a extremar precauciones cuando hay niños pequeños en casa, especialmente cuando conviven infantes de edades distintas.

Expertos en seguridad infantil señalan que, aunque los hermanos mayores pueden mostrar afecto y curiosidad hacia los bebés, es indispensable que siempre exista supervisión directa de un adulto para evitar accidentes.

El lamentable caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la prevención dentro del hogar, considerado el sitio más seguro para los niños, pero que también puede convertirse en escenario de tragedias cuando no se toman las medidas adecuadas.