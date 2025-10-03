La Inteligencia Artificial Copilot anticipa una victoria clara del Club América sobre Santos Laguna en la jornada 12 del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La Inteligencia Artificial Copilot anticipa una victoria clara para el Club América sobre Santos Laguna en la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas buscarán consolidarse como líderes momentáneos del campeonato.

Para esta predicción, la IA se basó en un modelo de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales recurrentes (RNN) y análisis estadístico multivariable.

Este sistema procesa grandes volúmenes de datos históricos, rendimiento reciente, alineaciones probables, condiciones de localía y patrones tácticos para estimar resultados.

La información considerada incluye torneos anteriores, registros de goles, posesión, efectividad ofensiva y defensiva, así como comportamientos recurrentes en partidos similares.

América llega como líder, con 24 puntos y una ofensiva destacada pese a bajas importantes en su plantel. REUTERS/Henry Romero

América llega al duelo con 24 puntos y una racha positiva tras golear 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino. A pesar de las bajas de Henry Martín, Jonathan Dos Santos y Dagoberto Espinoza, el equipo dirigido por André Jardine mantiene una ofensiva sólida, con Alejandro Zendejas como figura destacada.

El extremo suma cinco goles en el torneo y es considerado por la IA como el jugador con mayor probabilidad de anotar en este partido.

Santos Laguna, por su parte, ocupa la posición 13 de la tabla con apenas 10 unidades. El equipo de Francisco Rodríguez Vílchez no ha ganado como visitante en el torneo y acumula nueve partidos sin vencer al América, con seis derrotas y tres empates. Su defensa ha sido una de las más vulnerables del certamen, con 19 goles recibidos en 11 jornadas.

La IA proyecta un marcador final de 3-1 a favor de América, con dominio local desde el primer tiempo y al menos dos goles antes del minuto 60.

Santos Laguna ocupa la posición 13, sin victorias como visitante y con una de las defensas más vulnerables del torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Se espera que Brian Rodríguez regrese a la titularidad y que Zendejas mantenga su rol protagónico. Por Santos, los jugadores con mayor probabilidad de descontar son Cristian Dájome, Ramiro Sordo y Bruno Barticciotto, quienes han mostrado capacidad ofensiva en partidos recientes.

El modelo también contempla un partido con más de 2.5 goles, dado el promedio ofensivo de América (1.9 goles por partido) y la tendencia de Santos a recibir anotaciones en duelos de alta exigencia.

Este resultado dejaría a las Águilas en la cima provisional del torneo, mientras que Santos se alejaría de la zona de Play-In.

La Inteligencia Artificial Copilot concluye que América tiene todos los elementos para imponerse con claridad, aprovechando su momento ofensivo, la localía y la fragilidad defensiva de su rival.