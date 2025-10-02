México

Tren México-AIFA: buscarán recortar el periodo de pruebas para “enseguida entrar en operación”

El director de CAF señaló que la decisión final estará en manos de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario

Por Omar Tinoco Morales

AMLO buscaba inaugurar el Tren
AMLO buscaba inaugurar el Tren Suburbano - AIFA durante su mandato. Foto: Cuartoscuro

El plan del gobierno federal era que el Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estuviera listo para la mitad del 2025, sin embargo, el retraso en las obras obligó a reprogramar su inauguración para finales de año, es decir, en diciembre próximo.

Durante el evento Expo Rail 2025, el director de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Maximiliano Zurita, reveló que en el mes de diciembre la obra estará lista, pero antes de dar servicio al público, se debe llevar a cabo el proceso de pruebas.

La idea es que los trabajos se cuenten prácticamente concluidos en diciembre. Así que podríamos estar pensando que por esas fechas se podrían empezar ya pruebas y que enseguida pueda entrar en operación el tren del aeropuerto”, dijo Zurita durante el evento.

El directivo expuso que normalmente se requiere un periodo de pruebas de aproximadamente un mes, pero en esta ocasión tratarán de recortar el proceso lo más posible, pero sin dejar de lado las medidas de seguridad.

Normalmente se lleva un poco más de un mes, pero estamos viendo la manera de recortar lo más que se pueda, evidentemente cuidando todos los aspectos de seguridad”, aseguró el directivo de CAF.

Así avanza la obra del
Así avanza la obra del Tren Suburbano - AIFA (Cortesía X/ @SntVTC)

Maximiliano Zurita señaló que la decisión final estará en manos de las autoridades de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario que lleva Andrés Lajous.

“Dependerá de las decisiones que tome, en este caso, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario”, apuntó Maximiliano Zurita.

En meses pasados, el gobierno de la presidenta Sheinbaum decidió entregar las obras a los equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acelerar su avance.

Empresa china gana licitación para el tren México-Pachuca

El gobierno de México adjudicó el contrato para la construcción de quince trenes de pasajeros de la ruta México-Pachuca a la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive por un monto de 5.846.410.000 pesos.

La línea ferroviaria deberá estar en funcionamiento en 2027.

El acuerdo establece que la compañía asiática recibirá un adelanto del 20% para iniciar la fabricación de los trenes.

En internet se viralizó el inicio de las pruebas preoperativas en el tramo Lechería - AIFA del Tren Suburbano. (Crédito: TikTok/ @jabiajado)

Además, CRRC Zhuzhou Locomotive se encargará de equipar los talleres y proporcionar mantenimiento durante cinco años a las unidades.

La oferta presentada por la empresa china, de 5.000 millones de pesos, resultó considerablemente inferior a la propuesta de 9.000 millones de pesos de la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), actual operadora del Tren suburbano en la Ciudad de México.

Previamente, la firma francesa Alstom se retiró del proceso de licitación al considerar que no existían condiciones adecuadas.

