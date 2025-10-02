México

Sheinbaum informa que PEMEX analiza viabilidad de Gas Bienestar

AMLO acuso que varias empresas monopolizaron el mercado y establecían los precios del combustible

Por Eduardo Marsan

Esta es la forma para pedir Gas Bienestar en tu hogar Crédito: Cuartoscuro

“Lo está revisando PEMEX, tuvo muchas virtudes el Gas Bienestar”, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la continuidad de dicha empresa estatal que nació para mantener los precios del combustible.

Bajo análisis

La mandataria recordó que la creación de la paraestatal fue para propiciar la competencia y controlar el alza de precios, así lo dijo. “La primera -causa- es que hubo más competencia, porque era más barato dentro de los costos de producción de PEMEX, entonces el privado cuando hay competencia tiene que controlar sus precios”, señaló.

De igual forma aseguró que, “El precio del gas LP tenía un tope (...) particularmente en el Valle de México se habían disparado los precios". Otra de las ventajas que se tenía "es que se cambiaba el tanque por uno reparado o nuevo, entonces las fugas del tanque se estaban controlando", explicó.

“Dado que su objetivo principal era que no aumentara el gas LP se garantizó, -ya que- PEMEX en su momento no siguió desarrollándolo; ahora PEMEX está estudiando la viabilidad de que continúe o no”, enfatizó.

(Foto: twitter/Claudiashein)
(Foto: twitter/Claudiashein)

Su creación

El la conferencia mañanera del 21 de julio de 2021, el otrora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció el surgimiento de Gas Bienestar el cual se vendería a las familias del país cilindros de 20, 30 y hasta 40 kilos de gas licuado de petróleo, bajo la promesa de no afectar a las empresas privadas que ofrecían el mismo producto.

“A la gente humilde, a la gente pobre en las colonias lo que mas les duele es cuando aumenta el precio de gas, el cilindro (...) no debe de aumentar como está aumentando”, indicó el mandatario.

El proyecto arrancó inicialmente en la Ciudad de México, en las alcaldías Azcapotzalco e Iztapalapa, lugares donde se registraban los precios más altos del carburante; posteriormente se extendería a otras regiones del país.

CIUDAD DE MÉXICO, 22DICIEMBRE2021.- Andrés
CIUDAD DE MÉXICO, 22DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Octavio Romero Oropeza, titular de Petróleos Mexicanos, y Ana Elizabeth García Vilchis, encarga de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, encabezaron la conferencia matutina desde Palacio Nacional. En el acto se informó sobre la aprobación por parte del gobierno de Estados Unidos para la adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Uno de los principales argumentos que dio López Obrador para el origen de la gasera fue que los precios de los combustibles no incrementaran más allá de los niveles de la inflación, y en el caso del gas LP, establecer un límite máximo de las tarifas.

También aseguró que varias empresas habían monopolizaron el mercado y se ponían de de acuerdo entre ellas para establecer los precios del gas y sacar ventaja de los consumidores, “Aún cuando no sube el precio del gas en el mercado internacional, constantemente aquí está subiendo”, acusó.

