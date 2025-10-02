Leonardo Aguilar revela el consejo de Christian Nodal para componer música: “Te hace falta un poco de inestabilidad en tu vida’”

Así que hace poco me hize más hombrecito. (Captura de pantalla @nodal / @leonardoaguilaroficial)

Durante una reciente presentación, Leonardo Aguilar sorprendió al público al compartir una anécdota personal relacionada con la composición musical y su relación familiar con Christian Nodal. El momento se volvió viral, pues el joven artista expuso detalles de una conversación que habría sostenido con el cantante sonorense, quien además es su cuñado.

En medio de su show, el hijo de Pepe Aguilar decidió tomar una pausa en el show para interactuar con sus seguidores. Fue en ese instante cuando confesó: “Nunca he contado esto”, reconociendo que hasta entonces no había revelado la historia en público, ni a sus músicos.

Leonardo Aguilar explicó que abría su corazón para hablar sobre una plática que se desarrolló hace un tiempo con el intérprete de “Botella tras botella”, persona que, según sus palabras, ha tenido una influencia en su camino musical y personal.

Leonardo Aguilar ha comentado que se lleva bastante bien con Nodal. (Foto: RS)

El intercambio entre ambos giró en torno a las dificultades que Leonardo encontraba al momento de crear y componer nuevas canciones. Al respecto, relató: “Una vez estaba platicando con mi cuñado... estábamos hablando sobre la composición y le dije ‘estoy trabado, como que no me salen las cosas’”.

Frente a esta declaración de bloqueo artístico, la respuesta de Nodal fue contundente y cargada de sinceridad, afirmando que para componer mejor música a veces es necesario experimentar cierta inestabilidad emocional en la vida.

Estas palabras tuvieron un impacto en el hermano de Ángela Aguilar, quien reconoció la claridad del consejo y reflexionó sobre sus propias vivencias. “Y me dice ‘¿sabes qué? Te hace falta un poquito de inestabilidad en tu vida’. Y yo le dije ‘Tal vez tengas razón’”, continuó el joven cantante frente al público.

Leonardo, entre risas, admitió que los periodos en los que está soltero suelen ser los más productivos para su creatividad, mencionando: “Y cuando ya no tengo novia, que empiezo a componer sin parar. Así que hace poco me hice más hombrecito”, comenzó a reírse.

Leonardo Aguilar comparte consejo que le dio Nodal. (TikTok: rumbeando_con_lia)

De igual manera, Leonardo aprovechó y pidió un aplauso para su cuñado, lo cual hizo reaccionar a la audiencia.

Cabe señalar que el intérprete ya ha mencionado en otras ocasiones a Christian. Revelando que llevan una relación familiar muy buena. “Necesito acordarme de que no solo es amigo, es esposo de Ángela. Hay veces de que estamos él y yo cotorreando de que 6 de la mañana... cantando canciones. Y de repente es como... Ángela está ahí a lado, perdón”, declaró en una entrevista en agosto de 2025.

Leonardo explicó que, en el entorno familiar, tanto con Ángela como con Christian, suelen reunirse para componer y compartir ideas musicales. “Nos juntamos a componer y salen cosas muy padres”, señaló sobre estas sesiones creativas. “Y luego, ‘oye Ángela, Christian, vamos a juntarnos a componer o a platicar, o qué opinan de esto…’, como lo hice con mi papá durante mucho tiempo”, detalló.