México

La desigualdad y la exclusión derivan de las raíces profundas de la violencia en México: UAM

El análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana destaca cómo la persistencia de brechas sociales y económicas alimenta dinámicas de violencia y vulnerabilidad en el país, exigiendo respuestas integrales y sostenidas

Por Miguel Flores

Guardar
La Universidad Autónoma Metropolitana señala
La Universidad Autónoma Metropolitana señala que la desigualdad, la pobreza y la discriminación influyen en el aumento de la violencia en México, fenómeno visible en la capital y otras regiones del país.

La persistencia de la desigualdad social, la pobreza y la discriminación ha sido señalada como un factor determinante en el aumento de la violencia en México, según la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En el contexto nacional, los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado y los feminicidios se han convertido en las formas de violencia más recurrentes, de acuerdo con el análisis presentado por la institución.

La UAM sostiene que la exclusión y la falta de acceso a oportunidades generan condiciones propicias para la proliferación de actos violentos. Esta situación se agrava en comunidades donde la marginación y la discriminación limitan el desarrollo social y económico, lo que, a su vez, incrementa la vulnerabilidad de la población ante el crimen y la violencia de género.

En la capital del país, la violencia y sus consecuencias se manifiestan en distintos ámbitos. Por ejemplo, la conmemoración de la masacre de estudiantes en Tlatelolco se realiza cada año con una marcha que inicia a las 16:00 horas, partiendo desde la Plaza de las 3 Culturas hasta el Zócalo. Durante este acto, la bandera nacional ondea a media asta, en un gesto que simboliza la exigencia de justicia y la preservación de la memoria histórica. Los contingentes participantes recuerdan a los estudiantes asesinados, subrayando la importancia de no olvidar los episodios de violencia que han marcado la historia reciente del país.

En paralelo, la ciudad enfrenta retos adicionales relacionados con la gestión urbana y la seguridad. El crecimiento de la publicidad exterior en la Ciudad de México ha sido motivo de preocupación, ya que los espectaculares han aumentado en un 400%, lo que ha llevado a demandas para regular su proliferación. Además, la inspección de construcciones en inmuebles catalogados como de conservación patrimonial ha revelado intervenciones que podrían afectar el patrimonio histórico de la ciudad.

El incremento en los homicidios
El incremento en los homicidios vinculados al crimen organizado y los feminicidios refleja los retos que enfrenta el país ante la persistencia de la exclusión social. - Panamericana Televisión

La respuesta institucional ante situaciones de emergencia también se refleja en la destrucción de documentación utilizada y sobrante de los ejercicios democráticos realizados en 2025, una medida orientada a garantizar la transparencia y la seguridad de los procesos electorales. Por otro lado, el Gobierno capitalino ha anunciado la ejecución de 24 obras hidráulicas en Iztapalapa con el objetivo de prevenir nuevas inundaciones, destinando apoyos económicos que oscilan entre 8 mil y 50 mil pesos según el nivel de afectación de los damnificados.

En el ámbito educativo, la comunidad estudiantil de cada facultad ha decidido de manera autónoma la suspensión de actividades, adaptando los días y las formas de paro a las necesidades particulares de cada plantel. Además, se busca beneficiar a un total de 5 mil estudiantes de educación superior con un apoyo mensual de mil pesos, como parte de las estrategias para mitigar los efectos de la desigualdad y promover la inclusión social.

La UAM enfatiza que la atención a la desigualdad, la pobreza y la discriminación resulta fundamental para reducir los índices de violencia y construir una sociedad más equitativa.

Temas Relacionados

Desigualdad socialUniversidad Autónoma MetropolitanaTlatelolcoViolenciaPobrezaUAMmexico-noticias

Más Noticias

Joven gana iPhone sin raparse en reto viral de youtuber Hotspanish | Video

Tres participantes giraron la rueda y enfrentaron divertidos cortes de cabello por el premio más reciente de Apple

Joven gana iPhone sin raparse

Aguinaldo libre de impuestos: así es la propuesta del PAN y MC en la Cámara de Diputados

Las propuestas reviven el análisis sobre el papel del ISR en el aguinaldo y los posibles efectos en bienestar social

Aguinaldo libre de impuestos: así

Detienen en Oaxaca a hombre acusado de privación ilegal de la libertad y violación

La víctima fue incomunicada y la privaron de recibir alimentos, además de ser víctima de violencia sexual

Detienen en Oaxaca a hombre

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

Alejado de la fama, la carta paterna reveló el lado más sensible del influencer en la antesala de la gran final

Quién es Jaime Tamez, el

Brugada encabezó acto conmemorativo a 57 años de la masacre estudiantil del 68: “Fue un parteaguas y un despertar social”

La mandataria capitalina asistió a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde ocurrió la tragedia

Brugada encabezó acto conmemorativo a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa clandestina con seis cuerpos en Molinos de Santa Ana

Reportan agresión armada contra elementos federales en Culiacán, no hay detenidos

Cae “El Fabuloso” en operativo de seguridad en Michoacán; cargaba con fusil AR-15 y municiones

Detienen en Veracruz a presunto feminicida de Alma Elena, mujer hallada sin vida en construcción de CDMX

Vapeadores y marihuana: Guardia Nacional incauta dispositivos electrónicos en negocio de mensajería de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jaime Tamez, el

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 2 de octubre?

Alexis Ayala, Ninel Conde, Mariana Botas y otros eliminados entrarán a La Casa de los Famosos México hoy 2 de octubre

Lupita Villalobos sorprende a su papá con mariachi en su jubilación y enternece a las redes

Dalilah Polanco llegó a la final de La Casa de los Famosos porque estaba lastimada, según Alexis Ayala

DEPORTES

Vela, Dos Santos y la

Vela, Dos Santos y la noche que redefinió el destino del fútbol mexicano: a 20 años de la histórica Copa del Mundo Sub-17

¿Futuro refuerzo de la Selección Mexicana? Allan Saint-Maximin presume el nacimiento de su hijo en suelo azteca

Annie Karich, jugadora de América Femenil aclara su relación con Isaías Violante | Video

Roger Goodel confirma regreso de la NFL a México en el 2026: “Nos entusiasma mucho”

Final de la Copa del Mundo 2026 en EEUU: esto costarían los boletos más baratos en pesos mexicanos