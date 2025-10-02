Joven recibe rociada de agua bendita por parte de señora tras ver sus tatuajes: “le vendiste tu alma al diablo”

El encuentro entre una tiktoker y una señora de la tercera edad se volvió viral en TikTok por lo inesperado de la situación. (TikTok / @la.aala4._44)

Una tiktoker conocida como Gala se volvió viral recientemente tras exhibir a una señora de la tercera edad que la roció con agua y la acusó de haber “vendido su alma al diablo” por sus tatuajes. El incidente ocurrió la mañana del domingo 28 de septiembre mientras Gala esperaba afuera de un salón de belleza en la frontera, tras terminarse de peinar por su cumpleaños.

El video, que rápidamente circuló en redes sociales, muestra un intercambio entre Gala y la mujer, quien cuestionaba los tatuajes de la joven de manera insistente y aseguró que los dibujos representaban un pacto con fuerzas demoníacas. Ante esto, Gala respondió con humor y sarcasmo, incluso aceptando la acusación de forma irónica: “Muy seguramente, señora”, mientras la mujer insistía en sus comentarios y le rociaba un líquido que decía ser agua bendita.

Durante la conversación, la mujer le preguntó si sus tatuajes eran permanentes, a lo que Gala respondió afirmativamente. La señora entonces exclamó: “Ah, entonces ya le vendiste tu alma al diablo”. La joven respondió con risas y un beso simbólico, asegurando que no soportaba la situación y que llamaría a la policía si continuaba la agresión.

La tiktoker explicó el contexto del incidente y se convirtió en tendencia por la peculiar reacción de la señora. (TikTok / @la.aala4._44)

Gala explicó posteriormente el contexto de la situación, detallando que ella había ido temprano al salón de belleza y que el lugar estaba cerca de su domicilio. Señaló que no estaba buscando confrontación alguna y que la mujer parecía vivir en un edificio cercano, posiblemente asociada con locales comerciales de la zona. La tiktoker relató que mientras grababa un “outfit check” para mostrar a su amiga, la señora se acercó de manera insistente y comenzó a cuestionarla sobre sus tatuajes y su supuesta relación con el demonio.

La joven comentó que la mujer parecía alterada por sus tatuajes en las piernas y que el intercambio fue completamente inesperado: “Es muy raro, y sí me dijo eso por mis tatuajes. Ya me estaba dando mucha flajera de esta conversación, por eso suena chistoso y no se entiende bien lo que le estaba respondiendo”, explicó. También mencionó que la hija de la señora le pidió que borrara el video, pero ella decidió mantenerlo publicado, asegurando que no borraría el registro de la interacción.

Gala respondió con humor y sarcasmo a las acusaciones, mientras los usuarios comentaban la extraña interacción. Crédito: TikTok / @la.aala4._44

El caso generó rápidamente repercusión en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre el respeto a la libertad personal, los prejuicios hacia los tatuajes y la interacción con personas de la tercera edad que muestran actitudes conservadoras o inusuales en la vía pública. Muchos internautas apoyaron a Gala por su respuesta calmada y sarcástica ante una situación que podría haber escalado a un conflicto.