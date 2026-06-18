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Euro hoy en México: cotización de apertura del 18 de junio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,89 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,41% en comparación con el cierre anterior de 19,97 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,33%, mientras que su variación interanual se sitúa en una reducción del 9,03%.

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día, lo que refleja un debilitamiento de la moneda europea frente a la mexicana.

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Con una volatilidad actual del 4,7%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,72%, el mercado presenta signos de estabilidad en el comportamiento del tipo de cambio.

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