Feid desata euforia en México: agota boletos en 22 minutos para su ‘Coffee Party’ en la Plaza de Toros

El artista logra un sold out histórico en 22 minutos y promete una noche única para su público azteca. (Instagram)

La fiebre por Feid alcanzó un nuevo nivel en la Ciudad de México, donde el cantante colombiano demostró una vez más su poder de convocatoria al lograr un sold out en apenas 22 minutos para el “Cofi Pari” programado este 3 de octubre en la Monumental Plaza de Toros México.

El evento, anunciado apenas unas horas antes por el propio Ferxxo en una transmisión en vivo, provocó avalanchas digitales y convirtió al artista en tendencia nacional en redes sociales.

De acuerdo con un comunicado oficial, las primeras horas del martes, la plataforma de registro colapsó ante la avalancha de usuarios: se reportaron más de 600 mil clics por segundo antes incluso de que comenzara el proceso de inscripción.

Feid agota 37 mil boletos en minutos para el Cofi Pari más grande del mundo en CDMX. (Cortesía)

El aforo de 37 mil personas se agotó en tiempo récord, marcando así el “Coffee Party” más grande que Feid haya realizado y uno de los eventos urbanos más esperados del año.

Cada persona inscrita obtuvo un pase doble, y la entrega física se lleva a cabo en las taquillas de la Plaza de Toros. Allí los fans deberán presentar su código QR.

La recolección de boletos se programó para el miércoles 1 de octubre y el jueves 2. Para quienes no alcanzaron acceso, se habilitó una lista de espera, aunque la organización advirtió que estar en ella no garantiza un lugar.

¿Qué es la Cofi Pari de Feid?

Feid arma un caos digital: venta relámpago del “cofi pari” en CDMX deja a miles sin boleto. (Cortesía)

El “Cofi Pari” de Feid ha conquistado escenarios internacionales emblemáticos como Times Square en Nueva York, Caminito en Buenos Aires, Providencia en Chile y distintos puntos de Europa y Colombia.

Sin embargo, el artista ha reiterado su amor por México y prometió a sus seguidores en el país una noche inolvidable, más cercana que nunca y cargada de buena vibra.

“Este Cofi Pari cumple una promesa pendiente con sus fans de México”, destacaron organizadores. Y es que el pasado mes de junio, el colombiano intentó hacerla en el Parque Cuitláhuac de la alcaldía Iztapalapa, pero al notar la gran cantidad de fans que se unirían al evento se hizo evidente que dicha invitación tan espontánea podría significar en un riesgo para la seguridad de los asistentes.

Feid marca tendencia a nivel mundial al convertirse en el primer artista latino con un color propio certificado por Pantone y lo convierte en símbolo de optimismo y comunidad - crédito @feid/ Instagram

El evento también servirá para festejar los éxitos recientes del artista, quien hoy goza de popularidad internacional gracias a temas como “LUNA”, “Ferxxo 100”, “SE LO JURO MOR” y “RU MOR”.

Para los miles que se quedaron en la lista de espera, aún queda la esperanza de nuevas liberaciones de boletos, por lo que Feid pidió a sus seguidores estar atentos a una posible segunda oportunidad. La Plaza de Toros La México se alista para ser testigo de una fiesta que ya hace historia en la música urbana y consolida a Feid como uno de los fenómenos latinos de la década.