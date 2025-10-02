México

Cubren grieta geológica en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Autoridades informaron que la fractura detectada fue sellada tras trabajos de emergencia, descartando relación con explosión previa y asegurando que la causa es natural, no vinculada a drenaje ni tuberías

Por Miguel Flores

Guardar
Crédito: X, ChalcoSC
Crédito: X, ChalcoSC

La grieta geológica que se detectó recientemente en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, fue completamente cubierta tras una serie de trabajos de emergencia coordinados por diversas dependencias, según informaron las autoridades. La intervención se realizó en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la explosión de una pipa el pasado 10 de septiembre, aunque los especialistas descartaron cualquier vínculo entre ambos incidentes.

El reporte oficial detalla que la oquedad presentaba 1,5 metros de radio, una proyección de agrietamiento de 6 metros y una profundidad de 2 metros. El hallazgo se produjo la tarde del martes, lo que motivó la movilización inmediata de equipos técnicos para verificar la zona y evitar riesgos adicionales.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la formación de la grieta se atribuye a una trayectoria de agua pluvial que busca su cauce natural, sin relación con fallas en el drenaje ni con tuberías de agua. “No se trata de un socavón por drenaje o tubería de agua”, aseguraron las autoridades, subrayando que la causa es exclusivamente geológica.

La respuesta ante la emergencia incluyó el despliegue de maquinaria pesada, como retroexcavadoras y camiones de volteo, así como una pipa de agua. Tres turnos de trabajadores laboraron de manera continua para acelerar la reparación. En las obras participaron la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz
La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz y técnicos de Protección Civil y Gestión Integral del Agua evaluaron la gravedad y causas de la abertura en La Concordia. Crédito: X, macenrom

El miércoles, la SEGIAGUA confirmó que la grieta quedó completamente cubierta tras realizar excavaciones y rellenar el área con tepetate mezclado con agua, técnica empleada para el taponamiento de este tipo de fracturas. “La grieta geológica se encuentra completamente cubierta”, informó la dependencia.

A pesar de la reparación, el tránsito vehicular permanece restringido en el entronque entre la carretera Los Reyes la Paz y la México-Puebla, ya que los trabajos continúan con el objetivo de evitar futuros hundimientos en el Puente de la Concordia.

El plan de intervención contempla medidas para dotar a la zona de la estabilidad necesaria y prevenir la aparición de nuevas oquedades o grietas que puedan representar un riesgo para los automovilistas. La SEGIAGUA verificó que en el punto afectado no existen instalaciones hidráulicas, lo que refuerza la conclusión de que la grieta no corresponde a un socavón. “Se verificó que en este punto no se cuenta con instalaciones hidráulicas, por lo que la grieta no es un socavón”, puntualizó la dependencia.

Temas Relacionados

Grieta geológicaPuente de la ConcordiaIztapalapaMéxico-PueblaLos Reyes la Pazmexico-noticias

Más Noticias

La desigualdad y la exclusión derivan de las raíces profundas de la violencia en México: UAM

El análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana destaca cómo la persistencia de brechas sociales y económicas alimenta dinámicas de violencia y vulnerabilidad en el país, exigiendo respuestas integrales y sostenidas

La desigualdad y la exclusión

Joven gana iPhone sin raparse en reto viral de youtuber Hotspanish | Video

Tres participantes giraron la rueda y enfrentaron divertidos cortes de cabello por el premio más reciente de Apple

Joven gana iPhone sin raparse

Aguinaldo libre de impuestos: así es la propuesta del PAN y MC en la Cámara de Diputados

Las propuestas reviven el análisis sobre el papel del ISR en el aguinaldo y los posibles efectos en bienestar social

Aguinaldo libre de impuestos: así

Detienen en Oaxaca a hombre acusado de privación ilegal de la libertad y violación

La víctima fue incomunicada y la privaron de recibir alimentos, además de ser víctima de violencia sexual

Detienen en Oaxaca a hombre

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

Alejado de la fama, la carta paterna reveló el lado más sensible del influencer en la antesala de la gran final

Quién es Jaime Tamez, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa clandestina con seis cuerpos en Molinos de Santa Ana

Reportan agresión armada contra elementos federales en Culiacán, no hay detenidos

Cae “El Fabuloso” en operativo de seguridad en Michoacán; cargaba con fusil AR-15 y municiones

Detienen en Veracruz a presunto feminicida de Alma Elena, mujer hallada sin vida en construcción de CDMX

Vapeadores y marihuana: Guardia Nacional incauta dispositivos electrónicos en negocio de mensajería de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jaime Tamez, el

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 2 de octubre?

Alexis Ayala, Ninel Conde, Mariana Botas y otros eliminados entrarán a La Casa de los Famosos México hoy 2 de octubre

Lupita Villalobos sorprende a su papá con mariachi en su jubilación y enternece a las redes

Dalilah Polanco llegó a la final de La Casa de los Famosos porque estaba lastimada, según Alexis Ayala

DEPORTES

Este es el estado de

Este es el estado de salud Julio César Chávez tras ser intervenido de emergencia

Vela, Dos Santos y la noche que redefinió el destino del fútbol mexicano: a 20 años de la histórica Copa del Mundo Sub-17

¿Futuro refuerzo de la Selección Mexicana? Allan Saint-Maximin presume el nacimiento de su hijo en suelo azteca

Annie Karich, jugadora de América Femenil aclara su relación con Isaías Violante | Video

Roger Goodel confirma regreso de la NFL a México en el 2026: “Nos entusiasma mucho”