Cubren grieta geológica en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Crédito: X, ChalcoSC

La grieta geológica que se detectó recientemente en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, fue completamente cubierta tras una serie de trabajos de emergencia coordinados por diversas dependencias, según informaron las autoridades. La intervención se realizó en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la explosión de una pipa el pasado 10 de septiembre, aunque los especialistas descartaron cualquier vínculo entre ambos incidentes.

El reporte oficial detalla que la oquedad presentaba 1,5 metros de radio, una proyección de agrietamiento de 6 metros y una profundidad de 2 metros. El hallazgo se produjo la tarde del martes, lo que motivó la movilización inmediata de equipos técnicos para verificar la zona y evitar riesgos adicionales.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la formación de la grieta se atribuye a una trayectoria de agua pluvial que busca su cauce natural, sin relación con fallas en el drenaje ni con tuberías de agua. “No se trata de un socavón por drenaje o tubería de agua”, aseguraron las autoridades, subrayando que la causa es exclusivamente geológica.

La respuesta ante la emergencia incluyó el despliegue de maquinaria pesada, como retroexcavadoras y camiones de volteo, así como una pipa de agua. Tres turnos de trabajadores laboraron de manera continua para acelerar la reparación. En las obras participaron la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz y técnicos de Protección Civil y Gestión Integral del Agua evaluaron la gravedad y causas de la abertura en La Concordia. Crédito: X, macenrom

El miércoles, la SEGIAGUA confirmó que la grieta quedó completamente cubierta tras realizar excavaciones y rellenar el área con tepetate mezclado con agua, técnica empleada para el taponamiento de este tipo de fracturas. “La grieta geológica se encuentra completamente cubierta”, informó la dependencia.

A pesar de la reparación, el tránsito vehicular permanece restringido en el entronque entre la carretera Los Reyes la Paz y la México-Puebla, ya que los trabajos continúan con el objetivo de evitar futuros hundimientos en el Puente de la Concordia.

El plan de intervención contempla medidas para dotar a la zona de la estabilidad necesaria y prevenir la aparición de nuevas oquedades o grietas que puedan representar un riesgo para los automovilistas. La SEGIAGUA verificó que en el punto afectado no existen instalaciones hidráulicas, lo que refuerza la conclusión de que la grieta no corresponde a un socavón. “Se verificó que en este punto no se cuenta con instalaciones hidráulicas, por lo que la grieta no es un socavón”, puntualizó la dependencia.