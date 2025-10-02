México

Así impidieron intento de robo en Patio Santa Fe; presuntos asaltantes agredieron a vigilantes

Los agresores eran dos mujeres y un hombre que hasta el momento no han sido identificados

Por Guadalupe Fuentes

Usuarios de redes sociales reportaron un intento de robo al interior de Patio Santa Fe en el que resultaron agredidos vigilantes (@/SofiNieto7)

Usuarios de redes sociales reportaron un presunto intento de robo en las instalaciones del centro comercial Patio Santa Fe, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, que fue frustrado por vigilantes de una de las tiendas departamentales.

En los videos publicados se puede observar cómo el presunto grupo de delincuentes, integrado por dos mujeres y un hombre, golpearon al personal de seguridad hasta derribarlo para luego amenazar a otros clientes que intentaban grabar la situación con sus teléfonos.

Según testimonios recabados por los presentes y difundidos en redes sociales, este modo de operar por parte de bandas de farderos (personas que roban mercancía de plazas comerciales) es recurrente en diferentes establecimientos de la zona poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con las declaraciones compartidas por testigos, los hechos ocurrieron frente a una tienda de calzado ubicada en la parte alta del centro comercial, donde el grupo habría intentado sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente. Al ser confrontados por el personal de seguridad, estos respondieron de manera violenta.

Sujetos son captados mientras agreden a vigilantes luego de que impidieran un robo. (Crédito:@/SofiNieto7)

La grabación muestra que las mujeres del grupo participaron de forma activa en la pelea, y agredieron a algunos clientes mientras los amenazaban explícitamente con golpes si continuaban documentando el incidente.

“Yo sé que es difícil arriesgarnos, pero tampoco no se queden solo viendo, intenten ayudar”, mencionó la joven que difundió el momento de los hechos.

Tras la pelea a golpes, los agresores lograron huir del lugar, perdiéndose entre las calles de la colonia Zedec Santa Fe en la alcaldía Álvaro Obregón.

Ante los hechos, visitantes y trabajadores pudieron observar que los vigilantes del centro comercial no lograron detener al grupo, además, denunciaron la frecuencia con la que estas bandas actúan en el lugar.

Quienes presenciaron la agresión señalaron que las dos mujeres desempeñaron un papel clave durante el ataque al guardia. Según explicaron, tras un primer forcejeo en el que el vigilante parecía haber sometido a uno de los presuntos delincuentes, las mujeres comenzaron a golpearlo para lograr liberar a su cómplice.

Finalmente, los acontecimientos provocaron que algunos visitantes y empleados pidieran un fortalecimiento de las medidas de seguridad para proteger a todos aquellos que visiten el lugar.

Por otra parte, este tipo de robos no son los únicos que ha sido denunciados en la zona, pues hace apenas unas semanas alumnos de la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, denunciaron asaltos en las inmediaciones de la institución educativa, por lo que los directivos pidieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aumentar la vigilancia en el lugar.

