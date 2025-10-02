Aseguran que Juan Osorio pidió salida de Aarón Mercury de LCDLF para integrarlo a novela: “Tomará clases en el CEA”

Rumores apuntan a que la salida de Aarón Mercury estaría relacionada con un nuevo proyecto en una telenovela de Juan Osorio (IG)

La reciente eliminación de Aarón Mercury de ‘La Casa de los Famosos México’ ha generado una ola de controversia entre la audiencia, con acusaciones de fraude y debates sobre la legitimidad del proceso de votación.

Numerosos seguidores del influencer calificaron el resultado como un “fraude”, mientras que otros atribuyeron su salida a la estrategia de los fans, quienes priorizaron salvar a otro concursante, Alexis Ayala.

En medio de la polémica, surgió una versión que apunta a que la salida de Aarón Mercury estaría vinculada a un nuevo proyecto profesional. Según el periodista Luis Magaña, el productor Juan Osorio habría solicitado la salida del influencer para integrarlo como protagonista en su próxima telenovela, lo que requería que Mercury tomara un curso intensivo de actuación.

La eliminación de Aarón Mercury de 'La Casa de los Famosos México' desata acusaciones de fraude entre los seguidores (LCDLFM)

Magaña relató en el programa De Historia en Historia que una fuente dentro de la producción de Osorio le confirmó: “Aarón Mercury va en la novela de Juan Osorio, quieren hacer lo mismo que hicieron con Nicola Porcella y lo sacaron porque tiene que tomar clases en el CEA y tiene solo 20 días para preparar su personaje”.

La controversia se intensificó debido a que, en la mayoría de las encuestas, Aarón Mercury figuraba entre los favoritos del público y se perfilaba como posible finalista. Además, en redes sociales se especuló que la producción del reality pudo haberlo sancionado tras una queja que presentó por una pregunta relacionada con su madre.

Por otra parte, el periodista Javier Ceriani aseguró en su canal de YouTube que la decisión de eliminar a Aarón Mercury fue tomada por Paly Alonso, showrunner del programa, quien tendría el control total sobre las galas y el desarrollo de cada emisión.

El periodista Luis Magaña asegura que Aarón Mercury fue retirado del reality para tomar clases de actuación en el CEA (ViX)

Tras su salida, Aarón Mercury ha reaccionado con humor a la atención mediática, especialmente por el “shippeo” que los fanáticos han creado en redes sociales junto a Aldo de Nigris.

En declaraciones a medios, bromeó: “Ya tenemos la bendición, solo falta que me dé el anillo, falta la boda”. Además, al ser consultado sobre su compañera ideal en una telenovela, eligió a Aldo de Nigris.

Durante una visita al programa Cuéntamelo Ya, la producción sorprendió a Aarón Mercury con un video recopilatorio de sus momentos junto a Aldo, lo que provocó una reacción inmediata del influencer:

Encuestas previas mostraban a Aarón Mercury como uno de los favoritos del público para llegar a la final (ViX)

“Soporta, Abelito, así es la vida. No es quién lo haga primero sino quién lo haga mejor, y yo lo hice mejor. Pero shippeo no me gusta tanto, porque suena a algo que no es real y nuestra relación era real. Aldrón confirmado”, según lo transmitido por el programa.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido una postura oficial sobre la salida del influencer.