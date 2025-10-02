Ampliarán el programa de Santa Bus en Nuevo León

Aumentarán el programa Santa Bus en Santa Catarina, Nuevo León (Periodico News/FB)

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava anunció la expansión del programa de movilidad gratuita Santa Bus, iniciativa que, según afirmó, está transformando la economía de miles de familias y facilitando el acceso a la educación y al trabajo.

Al presentar su informe de gobierno, Nava fue contundente al señalar que buena parte de su administración tiene volante y motor.

El programa Santa Bus, en sus modalidades escolar e intramunicipal, incrementará su flotilla con el objetivo de ampliar la cobertura entre estudiantes y población en general, garantizando traslados seguros, rápidos y sin costo.

Impulsado hace dos años, el sistema de transporte gratuito ha generado subsidios por 448 millones de pesos, beneficiando directamente a 14 mil estudiantes de preparatoria y universidad.

Ahorro de mil 600 por alumno

Santa Bus, programa social que ayuda en la economía de los estudiantes de Santa Catarina, Nuevo León (Jesús Nava/FB)

El impacto económico es evidente: cada estudiante ahorra en promedio mil 600 pesos al mes, lo que representa un alivio de 22.4 millones de pesos mensuales en conjunto para las familias santacatarinenses, de acuerdo con cifras presentadas por el propio alcalde.

Una de las vertientes más robustas del programa es el Santa Bus Plus, que actualmente opera con 40 unidades destinadas exclusivamente al traslado de estudiantes hacia planteles educativos, tanto dentro del municipio como hacia instituciones en Monterrey y los campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Con ello, Santa Catarina se consolida como uno de los pocos municipios en el país que garantiza transporte educativo gratuito y permanente.

Pero el alcance del programa va más allá de lo escolar. La modalidad intramunicipal del Santa Bus permite a trabajadores, adultos mayores y familias desplazarse entre colonias, centros comunitarios y zonas comerciales sin sacrificar parte de su ingreso en transporte.

Con esta política pública no solo fortalece el bolsillo familiar, sino que también mejora la movilidad urbana, reduce el uso de vehículos particulares y contribuye a una ciudad más ordenada y sustentable.

Jesús Nava adelantó que la expansión del Santa Bus continuará como prioridad durante lo que resta de su administración, con el objetivo de cubrir prácticamente todo el territorio municipal. “La movilidad es un derecho y en Santa Catarina lo estamos garantizando”, afirmó.

El Santa Bus se ha posicionado como un modelo replicable para otras ciudades que buscan enfrentar con soluciones reales los desafíos de movilidad y desigualdad.