Alexis Ayala, Ninel Conde, Mariana Botas y otros eliminados entrarán a La Casa de los Famosos México hoy 2 de octubre

Los ex habitantes se reencontrarán con los finalistas previo a la gran final

Por Adriana Castillo

¿Es grabada la transmisión en
¿Es grabada la transmisión en vivo de La Casa de los Famosos México 2025? (Captura de pantalla)

Galilea Montijo dio a conocer que este jueves 2 de octubre se llevará a cabo la última fiesta semanal de La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con la información que compartió la conductora en la gala, los finalistas no solo disfrutarán de un mini concierto en vivo de Grupo Firme, también se reencontrarán con los 10 eliminados de la temporada, quienes entrarán a las instalaciones.

Grupo Firme será la principal atracción
Grupo Firme será la principal atracción del Orale Wey Fest, el próximo 6 de diciembre en el estadio El Campín - crédito @grupofirme/Instagram

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025?

La tercera temporada del reality show terminará el próximo domingo 5 de octubre con un programa muy especial, donde no solo se dará a conocer al gran ganador, también se nombrará al segundo, tercero, cuarto y quinto lugar.

  • Dalílah Polanco
  • Abelito
  • Mar Contreras
  • Shiky
  • Aldo de Nigris
  • Alexis Ayala (quien abandonó las instalaciones el 1 de octubre tras ser nombrado como el sexto finalista)
Los finalistas celebrarán su última fiesta semanal Vix / La Casa de los Famosos México

¿Quiénes son los ex habitantes de La Casa de los Famosos México 2025?

Llegó el momento de reunir nuevamente a todas las celebridades que participaron en la tercera temporada del reality show, quienes semana tras semana, fueron eliminados en el siguiente orden:

1. Olivia Collins

2. Adrián di Monte

3. Ninel Conde

4. Priscila Malverde

5. Mariana Botas

6. Facundo

7. Elaine Haro

8. Guana

9. Aaron Mercury

10. Alexis Ayala ‘sexto finalista’

La Casa de los Famosos México
La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador (Infobae México/ Jovani Pérez)

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, tras hospitalización de emergencia?

La preocupación por el estado de salud de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se intensificó luego de que él mismo publicó, en sus redes sociales, una fotografía que se tomó desde la camilla de un hospital el pasado 30 de septiembre.

La imagen desató especulaciones entre los fanáticos del cantante, especialmente sobre una posible afectación en la agenda musical de la agrupación. No obstante, hasta la fecha los conciertos próximos continúan confirmados, sin indicios de cancelaciones ni pronunciamientos alarmantes.

Tras el escándalo que se desató, Eduin Caz recurrió a su cuenta oficial de Instagram para calmar la inquietud derivada de su hospitalización.

(Instagram)
(Instagram)

Sin tanta crema porque se aguada la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo”, escribió el cantante en un mensaje acompañado de una imagen.

Esta declaración hace referencia directa al cansancio que habría sufrido derivado de dos presentaciones consecutivas —el 27 y 28 de septiembre— en el Palenque de Pachuca y en la Feria Nacional de Tijuana 2025.

Sin embargo, todo indica que se encuentra estable, por lo que se especula que sí participará en el concierto de Grupo Firme en La Casa de los Famosos México.

