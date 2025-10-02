Aarón Mercury agradece a Andrea Legarreta que se haya dado la oportunidad de conocerlo en La Casa de los Famosos 3

Andrea Legarreta estuvo presente durante la entrevista a Aarón Mercury. Crédito: andrealegarreta - Infobae México

Aarón Mercury fue el último eliminado de La Casa de los Famosos México el pasado 28 de septiembre, una decisión que desencadenó un debate considerable en redes sociales debido a que era percibido por muchos como uno de los candidatos más fuertes para obtener el primer lugar del reality show.

Tras su eliminación, Aarón Mercury asistió al programa “Hoy” para compartir su experiencia dentro del formato. Durante la emisión, Mercury recibió elogios de Paul Stanley y Andrea Escalona, quienes destacaron su desempeño en el reality.

Además, la intervención de Andrea Legarreta tomó relevancia por rescatar las opiniones que la conductora expresó sobre el ex habitante antes de su ingreso y admitir que éstas se transformaron completamente como resultado de su desenvolvimiento en el programa.

Aarón Mercury se reencuentra con su familia . (TikTok: holasoyangie1)

Aarón Mercury agradece a Andrea Legarrate que se permitiera conocerlo en LCDLFMX

Además de su presencia en el matutino, Aarón Mercury realizó un video en colaboración con Legarreta, donde hace referencia a uno de los episodios más recordados de su estancia en el reality.

El material fue difundido a través de las plataformas digitales del matutino y, posteriormente, republicado por la conductora en sus propios canales.

En el mensaje que acompañó la publicación, expresó: “Efectivamente, no lo conocía y lo conocí en la casa. Y ahí me di cuenta que es un encanto de muchacho. Adorable. Sin duda tuviste que estar con la AAA en el 1,2,3”.

Sus palabras aluden no solo al cambio de percepción que tuvo acerca del creador de contenido tras su participación, sino también a un momento específico del programa que generó conversación entre la audiencia y los presentadores.

(Captura de pantalla)

Por su parte, el creador de contenido respondió: “Muchas gracias, de verdad. Y a todos los que se dieron la oportunidad de conocerme”.

Rumores aseguran que pidieron la salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos

De acuerdo con Javier Ceriani, Paly Alonso, showrunner a cargo por Endemol y La Casa, habría tomado la determinación de sacar a Aarón Mercury por considerarlo un riesgo tras expresiones dirigidas a la cámara.

Ceriani sostuvo que, a pesar de los rumores que circulaban sobre la participación de la productora Rosa María Noguerón en la polémica gala de eliminación, ella no fue quien promovió la salida de Mercury. El periodista argentino relató que el conflicto se desencadenó después de que el público realizara una pregunta a Mercury acerca de su madre durante una transmisión previa.

“Él le advirtió y amenazó a la producción que no se vuelvan a meter con su madre, esa fue la sentencia de la salida de Aarón Mercury”, reveló.