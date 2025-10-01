Vector Casa de Bolsa decide transferir sus activos a Finamex para proteger a inversionistas

Después de ser señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones relacionadas al lavado de dinero, la compañía mexicana Vector Casa de Bolsa anunció que transferirá todos sus activos a Finamex Casa de Bolsa.
“Pensando en el bienestar y la protección de sus inversionistas, emprendió un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas que garantizarán la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, así como la preservación de su legado institucional”, señaló la firma a través de un comunicado.
