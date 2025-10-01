México

Secretario de Hacienda comparece ante el Senado y señala descuidos de gobiernos neoliberales

Edgar Amador Zamora destacó las obras en las que se ha invertido durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Por Jaqueline Viedma

El secretario de Hacienda de
El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora, comparece este 1 de octubre ante el Senado de la República. REUTERS/Henry Romero

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),Edgar Amador Zamora, sostuvo que los resultados alcanzados en los ámbitos económico y social se deben a que se han superado los enfoques neoliberales predominantes hasta ahora, mismos que descuidaron a los sectores más vulnerables.

Durante su comparecencia en el Senado de la República este 01 de octubre de 2025, Amador Zamora destacó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabaja bajo el “Humanismo mexicano”, donde temas como la alimentación, la educación, la vivienda, la salud y el salario digno “son un derecho para todos los mexicanos”.

El secretario destacó que los avances presentados se deben a la cercanía del gobierno con la población en general, “en 2025, se destinaron más de un billón de pesos a la inversión social, como parte de los programas del bienestar”.

Como lo ha venido haciendo la mandataria mexicana, el titular de Hacienda recordó que derivado de los trabajos realizados en la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, por lo que se ha dado continuidad a “reducir la pobreza y mejorar el ingreso de los hogares”.

En materia educativa se ha invertido solo en 2025, la asignación de recursos para los programas de becas Benito Juárez alcanzó los 149 mil millones de pesos, lo que representa un aumento real del 36 por ciento respecto al presupuesto ejercido en 2024.

Estos fondos estuvieron dirigidos principalmente a los programas Beca Universal de Educación Básica Rita CetinaLa Escuela es Nuestra y Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.

Información en desarrollo...

