México

¿Qué tan efectiva es la maicena para alisar el cabello? Así puedes usar este ingrediente casero para lograrlo

La fécula tiene propiedades que ayudan a mejorar la manejabilidad del cabello y a reducir la electricidad estática

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Cabello sedoso de mujer, fortalecido
Cabello sedoso de mujer, fortalecido con cápsulas de vitaminas para un cuidado capilar efectivo y brillante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maicena ha ganado popularidad como un ingrediente casero para quienes buscan controlar el frizz y mejorar la manejabilidad del cabello. Aunque tradicionalmente se utiliza en la cocina, esta fécula de maíz contiene fibras, minerales como hierro, fósforo, zinc, calcio, magnesio y potasio, además de vitaminas A, del grupo B, C y E, cuya combinación ha impulsado su uso en rutinas de belleza caseras.

El uso de maicena actúa sobre el cabello al disminuir el encrespamiento y aportar suavidad, brillo y vitalidad. Su aplicación resulta especialmente útil para quienes desean alisar el cabello con menos productos químicos y sin daños por calor excesivo.

Aunque la maicena no produce un efecto de alisado absoluto, sí modifica la textura, haciendo el pelo más dócil para el peinado y limitando el frizz, lo que resulta en un alisado más fácil y prolongado.

Este ingrediente resulta conveniente para personas con cabello afro, rizado u ondulado, ya que permite domar la melena y preparar la fibra capilar para procesos de alisado.

Su efecto se extiende también al cuero cabelludo graso, regulando la producción de sebo y ofreciendo una opción natural para equilibrar la oleosidad.

¿Cómo alisar el cabello con maicena?

  • Mascarilla de maicena con coco

Entre las opciones para emplear maicena destaca la mascarilla combinada con miel y aceite de coco.

Según la receta, tres cucharadas de maicena, una taza de agua, cuatro cucharadas de miel y dos de aceite de coco deben mezclarse, calentarse hasta obtener una textura gelatinosa y aplicarse en el cabello antes del lavado habitual.

El tratamiento puede dejarse actuar de 30 a 40 minutos, para luego retirarse con abundante agua tibia. Aplicar la mascarilla entre dos y cuatro veces por semana optimiza resultados.

  • Mascarilla de maicena y leche de coco

Al combinar cuatro cucharadas de maicena y dos vasos de leche de coco, calentar la mezcla hasta formar una crema y aplicarla sobre el cabello una hora antes del lavado, se obtiene una melena notablemente suave y menos encrespada.

El uso regular, al menos dos veces por semana durante un mes, incrementa la efectividad de este método.

Temas Relacionados

maicenasaludbellezacabelloméxico-noticias

Más Noticias

España vs México EN VIVO minuto a minuto: Segundo partido del Mundial Sub-20

El Tri buscará su clasificación a la siguiente ronda de la competencia previo a enfrentarse a Marruecos

España vs México EN VIVO

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 2 de octubre

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la laCiudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula Valle de

Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México

Usuarios en redes aseguran que la actriz presionó a producción para no quedarse sola en la final y evitar un escándalo

Dalilah Polanco habría orquestado el

Nueva caravana migrante avanza desde Tapachula hacia Ciudad de México

Cientos de personas en situación de movilidad denuncian falta de documentos que les impide trabajar y acceder a servicios; buscan regularizarse en México, no llegar a EEUU

Nueva caravana migrante avanza desde

El exceso de insulina y sus riesgos para la salud cerebral

Puede provocar hipoglucemia severa e incluso muerte neuronal

El exceso de insulina y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan presuntos videos del asesinato

Revelan presuntos videos del asesinato del oficial José Jacinto Ponce tras sufrir asalto en Edomex | Videos

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

Roberto Moreno Herrera presenta su renuncia a la SCJN por supuestas investigaciones de corrupción en su contra

Morena “aprieta” a la FGR: busca crear comisión especial para investigar huachicol fiscal en Semar

Caen 3 sicarios tras intento de homicidio contra una abogada en Tijuana, hay un menor de edad entre ellos

ENTRETENIMIENTO

Dalilah Polanco habría orquestado el

Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo se venga de Odalys Ramírez y Andrea Legarreta un año después de su salida de La Casa de los Famosos

“Amor de Papel”: la serie que normaliza el amor LGBTQ+ en un México que aún está marcado por la discriminación

Fallece Diana Marina López, actriz de ‘Como dice el dicho’ y doble de acción en Televisa

El Cervantino 2025 apuesta por públicos jóvenes y experimentación artística: “Queremos diálogo local y global”

DEPORTES

España vs México EN VIVO

España vs México EN VIVO minuto a minuto: Segundo partido del Mundial Sub-20

De Tijuana a la mira europea: estos son los clubes históricos que siguen la pista de Gilberto Mora en Chile 2025

Pachuca Femenil vs Alajuelense: dónde y a qué hora ver a las Tuzas en la Concacaf W Champions Cup

Difunden agresión de aficionados del América contra seguidor de Pumas: así inició el pleito | Video

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida