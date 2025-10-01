¿Qué tan efectiva es la maicena para alisar el cabello? Así puedes usar este ingrediente casero para lograrlo

Cabello sedoso de mujer, fortalecido con cápsulas de vitaminas para un cuidado capilar efectivo y brillante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maicena ha ganado popularidad como un ingrediente casero para quienes buscan controlar el frizz y mejorar la manejabilidad del cabello. Aunque tradicionalmente se utiliza en la cocina, esta fécula de maíz contiene fibras, minerales como hierro, fósforo, zinc, calcio, magnesio y potasio, además de vitaminas A, del grupo B, C y E, cuya combinación ha impulsado su uso en rutinas de belleza caseras.

El uso de maicena actúa sobre el cabello al disminuir el encrespamiento y aportar suavidad, brillo y vitalidad. Su aplicación resulta especialmente útil para quienes desean alisar el cabello con menos productos químicos y sin daños por calor excesivo.

Aunque la maicena no produce un efecto de alisado absoluto, sí modifica la textura, haciendo el pelo más dócil para el peinado y limitando el frizz, lo que resulta en un alisado más fácil y prolongado.

Este ingrediente resulta conveniente para personas con cabello afro, rizado u ondulado, ya que permite domar la melena y preparar la fibra capilar para procesos de alisado.

Su efecto se extiende también al cuero cabelludo graso, regulando la producción de sebo y ofreciendo una opción natural para equilibrar la oleosidad.

¿Cómo alisar el cabello con maicena?

Mascarilla de maicena con coco

Entre las opciones para emplear maicena destaca la mascarilla combinada con miel y aceite de coco.

Según la receta, tres cucharadas de maicena, una taza de agua, cuatro cucharadas de miel y dos de aceite de coco deben mezclarse, calentarse hasta obtener una textura gelatinosa y aplicarse en el cabello antes del lavado habitual.

El tratamiento puede dejarse actuar de 30 a 40 minutos, para luego retirarse con abundante agua tibia. Aplicar la mascarilla entre dos y cuatro veces por semana optimiza resultados.

Mascarilla de maicena y leche de coco

Al combinar cuatro cucharadas de maicena y dos vasos de leche de coco, calentar la mezcla hasta formar una crema y aplicarla sobre el cabello una hora antes del lavado, se obtiene una melena notablemente suave y menos encrespada.

El uso regular, al menos dos veces por semana durante un mes, incrementa la efectividad de este método.