Prepara Sandra Cuevas una fiesta en la alcaldía Cuauhtémoc

La convocatoria abierta anima a quienes deseen participar en una celebración que promueve la convivencia social y el disfrute colectivo

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, expresó su deseo de organizar una fiesta sonidera en la demarcación. Manifestó entusiasmo por celebrar un evento con comida y bebidas preparadas por la alcaldía, invitando a las personas a sumarse para bailar, divertirse y compartir la alegría con la comunidad.

Cuevas enfatizó su interés en generar un ambiente agradable y tranquilo, resaltando la importancia de ver felices a los asistentes. La convocatoria abierta anima a quienes deseen participar en una celebración que promueve la convivencia social y el disfrute colectivo, subrayando el espíritu festivo que busca fomentar. Aunque no ha ofrecido más detalles, se espera que en días siguientes devele más detalles del evento.

Algunas de las polémicas de Sandra Cuevas

La ex funcionaria ha quedado en el centro de la discusión pública tras ser incorporada al portal digital “Narcopolíticos”, plataforma dedicada a registrar presuntos vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado. La noticia surge tras la captura de Alejandro Gilmare Mendoza, conocido como “El Choko”, líder de “La Chokiza” en el Estado de México y expareja sentimental de Cuevas.

En redes sociales circulan imágenes
La inclusión de la ex funcionaria en este sitio coincidió con la detención de Mendoza el pasado 10 de septiembre de 2025 en Ecatepec, operación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Poco después, Sandra Cuevas hizo público su cambio de domicilio, asegurando que se trata de una etapa de renovación personal y negó que significara un intento de evitar la justicia. “No me voy de la ciudad ni del país”, declaró en un video.

La controversia se profundizó cuando el periodista Carlos Jiménez difundió imágenes de Cuevas junto a Mendoza en actos públicos, ante lo cual la exalcaldesa reconoció haber sostenido una relación sentimental y laboral con él, pero rechazó conocer cualquier actividad ilícita del mismo. “Siempre he tenido malos gustos en las parejas”, admitió en TikTok.

A estos señalamientos se suman los supuestos vínculos de Cuevas con otros grupos criminales. Durante su administración contó con la presencia de Antonio Vallejo, alias “El Toño”, integrante de La Unión Tepito detenido en 2021. También existen versiones sobre una posible relación con Los Oyuki, presuntamente liderados por su hermano, Jaxiel Cuevas Nieves.

El Ejército Mexicano elaboró una ficha de inteligencia sobre sus presuntos nexos delictivos, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a la empresa Sandra Cuevas Diamond Group por lavado de dinero. La UIF involucra sociedades civiles y empresas creadas junto a excolaboradores y exparejas, como Christian Israel Quiroz Oropeza, señalado por secuestro y robo.

