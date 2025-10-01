México

Poncho le exige a las fans de Aarón Mercury que ahora voten por Aldo de Nigris: “Aunque se molesten”

El ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ no pierde el tiempo y considera que su sobrino debe sacar ventaja de la reciente eliminación

Por Ignacio Izquierdo

Aarón Mercury fue eliminado una
Aarón Mercury fue eliminado una semana antes de la gran final. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

La controversia en torno a la reciente eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México 2025 se ha convertido en el principal foco de atención en las redes sociales, donde la acusación de un supuesto fraude ha impulsado una oleada de reacciones y memes.

La noticia de que el influencer abandonaba la competencia sorprendió a sus seguidores, quienes rápidamente inundaron plataformas digitales con mensajes de protesta, consolidando el tema como tendencia dominante en el entorno digital vinculado al reality show.

Uno de los momentos más compartidos fue el video que captó la reacción de la madre de Aarón Mercury al enterarse en directo de la eliminación de su hijo. En la grabación, se observa a la mujer rodeada de familiares y amigos, visiblemente sorprendida al descubrir que era Shiky quien permanecía en la competencia, mientras su hijo debía abandonar la casa.

Poncho de Nigris, uno de
Poncho de Nigris, uno de los principales apoyadores de Aldo (Captura de pantalla IG/ponchodenigris/aldodenigris)

Quien no pierde el tiempo ante la eliminación de Aarón Mercury es Poncho de Nigris, quien ha sido bastante activo para apoyar a su sobrino, Aldo de Nigris. El regiomontano fue claro: pidió a las fans de Aarón que voten por el integrante de Noche que sigue en la competencia:

“Obviamente el fandom de Aarón debe devotar por Aldo, aunque se molesten y estén enojadas porque lo sacaron. Sé que son muchas chavitas, pero si son inteligentes deben votar por Aldo porque si no van a ver la burla en su cara de que les ganaron”.

El debate por la eliminación de Aarón Mercury

La eliminación de Aarón ha
La eliminación de Aarón ha sido sin duda la más polémica de la temporada (Captura de pantalla)

La polémica adquirió mayor visibilidad cuando el influencer español Dalas Review, amigo cercano de Aarón Mercury, anunció públicamente su intención de recopilar pruebas y exponer la supuesta manipulación en el proceso de eliminación.

No obstante, la discusión no fue unánime. Diversos usuarios y detractores de la teoría del fraude argumentaron que la eliminación de Aarón Mercury obedeció a una estrategia fallida de sus propios seguidores.

De acuerdo con estos críticos, muchos fanáticos del influencer asumieron que su permanencia estaba asegurada y, en consecuencia, dirigieron sus votos hacia Alexis, considerado el participante más vulnerable. Esta táctica habría debilitado inesperadamente la posición de Aarón Mercury, facilitando su salida del programa. Como resultado, la falta de votos directos a su favor se convirtió en el argumento central de quienes rechazan la hipótesis de manipulación.

A pesar de la polarización de opiniones, la conversación digital continúa girando en torno al presunto fraude y la inesperada eliminación de Aarón Mercury, consolidando estos temas como los más discutidos en las redes sociales asociadas a La Casa de los Famosos México.

