Los mejores memes que dejó el "fraude" contra Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México

El influencer fue eliminado del reality show y sus fans reaccionaron

Por Ignacio Izquierdo

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La reciente eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México 2025 desató una reacción inmediata en redes sociales, donde miles de usuarios se manifestaron con mensajes de protesta y una avalancha de memes.

La salida del participante generó un intenso debate sobre la legitimidad del proceso, ya que numerosos seguidores acusan supuesto fraude en la votación que determinó su salida.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Integrantes del fandom de Aarón Mercury no tardaron en expresar su desconcierto, alegando irregularidades y viralizando diversas imágenes humorísticas para apoyar su postura. Entre los mensajes destacados se encuentran consignas que denuncian que “robaron a Aarón”, así como comparaciones con otros programas y situaciones similares.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Una de las primeras reacciones que se viralizaron de la salida de Aarón fue la de la madre del influencer, quien fue filmada cuando veía el programa en compañía de muchas personas y se vio sorprendida de que era su hijo quien abandonaba la competencia, y Shiky quien se quedaba.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Uno de los involucrados en la difusión de quejas sobre fraude fue el influencer español Dalas Review, amigo de Aarón, quien declaró su intención de recopilar pruebas y exponer públicamente la supuesta manipulación en el proceso de eliminación. Esta postura añadió presión y visibilidad al reclamo dentro y fuera del fandom del concursante.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los que apoyan a la producción de La Casa de los Famosos México

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Por otro lado, existieron voces críticas hacia los seguidores de Aarón Mercury, quienes afirman que no existió tal fraude.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Según estos detractores, la eliminación de Aarón respondió a una falta de votos, ya que muchos de sus fanáticos consideraban seguro su lugar en la competencia y, en cambio, concentraron sus votos en Alexis, percibido como el competidor más débil. Esta estrategia por parte del público habría terminado descuidando a Aarón Mercury, facilitando inesperadamente su salida del programa.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

A pesar de la polarización de opiniones, el tema principal sigue dominando la conversación digital, posicionando el presunto fraude y la salida de una de las figuras más queridas, Aarón Mercury, como tendencia principal en las redes asociadas a La Casa de los Famosos México.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

