México

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Por Guadalupe Fuentes

El alcalde la Miguel Hidalgo,
El alcalde la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró la implementación de un operativo para reforzar la seguridad en la alcaldía ( @/mauriciotabe)

El reciente homicidio del estilista Micky Hair, registrado en Polanco ha llevado a Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, a solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el fortalecimiento de los operativos de revisión de motocicletas en toda la demarcación.

Lo anterior ya que el estilista y empresario de 28 años fue asesinado por dos sujetos abordo de una motocicleta afuera de su salón Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en la intersección de las avenidas Moliere y Presidente Masaryk.

Según el funcionario, estos vehículos suelen emplearse con frecuencia para la comisión de delitos de este tipo, por lo que considera fundamental intensificar la vigilancia en la zona.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Mauricio Tabe calificó el hecho como grave y anunció que la alcaldía colaborará de manera conjunta en las investigaciones para reforzar la seguridad. El alcalde subrayó que el ataque fue directo y descartó que se tratara de un caso de cobro de piso o de un aumento generalizado de la violencia en la zona, al afirmar que Miguel Hidalgo continúa siendo una de las alcaldías más seguras de la Ciudad de México.

“Este hecho fue grave y colaboraremos de manera conjunta con las investigaciones para reforzar la vigilancia”, expresó Tabe en su mensaje, enfatizando el compromiso de la administración local con la seguridad ciudadana.

El titular de la alcaldía
El titular de la alcaldía dio a conocer su postura por medio de un video publicado en su cuenta de X (@/mauriciotabe)

El titular de la alcaldía informó que se está brindando todo el apoyo necesario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y se logre la detención de los responsables, con el objetivo de evitar que el delito quede impune.

“La alcaldía está colaborando y dando todo el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para que investigue y detenga a las personas responsables de este delito y no quede impune”, puntualizó el alcalde.

En el marco de sus declaraciones, Mauricio Tabe también solicitó ampliar el plazo para la ejecución del Presupuesto Participativo 2025 en la Ciudad de México, aunque no ofreció detalles adicionales sobre esta petición en el contexto del incidente.

Finalmente, el alcalde reiteró que la administración de Miguel Hidalgo continuará trabajando de manera coordinada con las instancias locales para mantener a la demarcación como una de las zonas más vigiladas y seguras de la capital.

