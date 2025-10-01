Guns N’ Roses en CDMX: estos serán los precios para su concierto en el Estadio GNP

(Archivo)

El cierre de la gira “Latin American Tour 2025” de Guns N’ Roses tendrá lugar en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 2025, una fecha que ya ha generado gran expectativa entre los seguidores de la banda. El Estadio GNP Seguros ha sido seleccionado como el escenario para este evento, consolidándose como uno de los recintos más destacados de la capital mexicana y habitual anfitrión de figuras internacionales.

La confirmación del concierto se difundió rápidamente en redes sociales tras la filtración del cartel oficial, lo que provocó una reacción inmediata entre los fanáticos. La alineación encabezada por Axl Rose y Slash prepara un reencuentro con el público mexicano, que ha acompañado a la banda durante décadas.

Aunque la lista de canciones aún no ha sido anunciada, se espera que el repertorio incluya clásicos como Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine, Paradise City y November Rain, junto a temas representativos de distintas etapas del grupo, desde los años ochenta hasta composiciones de su álbum Chinese Democracy.

La venta de boletos para el concierto ya está activa a través de Ticketmaster México, tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil. Los precios oficiales varían según la ubicación: la zona General A tiene un costo de $2.915 pesos, mientras que la zona GNP asciende a $4.867 pesos.

Existen opciones de pago a 3 y 5 meses sin intereses con un banco nacional y la demanda ha sido tan alta que varias áreas del estadio reportan disponibilidad limitada.

La banda regresa a la CDMX CRÉDITO: X/@ocesa_rock

El cartel promocional del evento destaca la presencia de Public Enemy como invitado especial y presenta la frase “Because what you want & what you get are two completely different things” bajo el logotipo de la banda. El diseño visual incluye una figura robótica, característica del arte de Guns N’ Roses, junto a la imagen de la Tierra.

Quiénes son Guns N’ Roses

La historia de Guns N’ Roses está marcada por una trayectoria de excesos, rupturas y reencuentros. Fundados en Los Ángeles en 1985, el grupo alcanzó notoriedad mundial al fusionar el hard rock con elementos del blues. Axl Rose se consolidó como el rostro y voz inconfundible de la banda, mientras que Slash se distinguió por su estilo en la guitarra eléctrica.

Duff McKagan aportó la base rítmica, Izzy Stradlin fue responsable de la composición de varios éxitos y Steven Adler imprimió energía en la batería durante los primeros años. Tras una serie de conflictos internos y separaciones, el regreso de Axl Rose y Slash en 2016 reavivó el interés global, permitiendo a la banda mantener su vigencia en la escena musical.

El impacto de Guns N’ Roses trasciende lo musical. Su álbum debut, Appetite For Destruction, lanzado en 1987, se convirtió en el disco debut más vendido en la historia de Estados Unidos. Temas como “Sweet Child O’ Mine” y “Paradise City”