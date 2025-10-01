México

Guns N’ Roses en CDMX: estos serán los precios para su concierto en el Estadio GNP

La legendaria banda de rock regresa a México para cantar éxitos

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Archivo)
(Archivo)

El cierre de la gira “Latin American Tour 2025” de Guns N’ Roses tendrá lugar en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 2025, una fecha que ya ha generado gran expectativa entre los seguidores de la banda. El Estadio GNP Seguros ha sido seleccionado como el escenario para este evento, consolidándose como uno de los recintos más destacados de la capital mexicana y habitual anfitrión de figuras internacionales.

La confirmación del concierto se difundió rápidamente en redes sociales tras la filtración del cartel oficial, lo que provocó una reacción inmediata entre los fanáticos. La alineación encabezada por Axl Rose y Slash prepara un reencuentro con el público mexicano, que ha acompañado a la banda durante décadas.

Aunque la lista de canciones aún no ha sido anunciada, se espera que el repertorio incluya clásicos como Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine, Paradise City y November Rain, junto a temas representativos de distintas etapas del grupo, desde los años ochenta hasta composiciones de su álbum Chinese Democracy.

La venta de boletos para el concierto ya está activa a través de Ticketmaster México, tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil. Los precios oficiales varían según la ubicación: la zona General A tiene un costo de $2.915 pesos, mientras que la zona GNP asciende a $4.867 pesos.

Existen opciones de pago a 3 y 5 meses sin intereses con un banco nacional y la demanda ha sido tan alta que varias áreas del estadio reportan disponibilidad limitada.

La banda regresa a la
La banda regresa a la CDMX CRÉDITO: X/@ocesa_rock

El cartel promocional del evento destaca la presencia de Public Enemy como invitado especial y presenta la frase “Because what you want & what you get are two completely different things” bajo el logotipo de la banda. El diseño visual incluye una figura robótica, característica del arte de Guns N’ Roses, junto a la imagen de la Tierra.

Quiénes son Guns N’ Roses

La historia de Guns N’ Roses está marcada por una trayectoria de excesos, rupturas y reencuentros. Fundados en Los Ángeles en 1985, el grupo alcanzó notoriedad mundial al fusionar el hard rock con elementos del blues. Axl Rose se consolidó como el rostro y voz inconfundible de la banda, mientras que Slash se distinguió por su estilo en la guitarra eléctrica.

Duff McKagan aportó la base rítmica, Izzy Stradlin fue responsable de la composición de varios éxitos y Steven Adler imprimió energía en la batería durante los primeros años. Tras una serie de conflictos internos y separaciones, el regreso de Axl Rose y Slash en 2016 reavivó el interés global, permitiendo a la banda mantener su vigencia en la escena musical.

El impacto de Guns N’ Roses trasciende lo musical. Su álbum debut, Appetite For Destruction, lanzado en 1987, se convirtió en el disco debut más vendido en la historia de Estados Unidos. Temas como “Sweet Child O’ Mine” y “Paradise City”

Temas Relacionados

Guns N' RosesEstadio GNPCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Tres áreas donde eran almacenadas las sustancias fueron destruidas por el Ejército

Aseguran más de mil litros

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: servicio lento en la Línea 3 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Choque entre autobuses en Zapopan deja al menos 30 heridos

Automovilistas y operadores que presenciaron el impacto solicitaron ayuda a los servicios de emergencia

Choque entre autobuses en Zapopan

El vinagre de manzana como aliado natural para relajar los músculos y prevenir calambres nocturnos

Este remedio casero ha ganado popularidad por su capacidad para aliviar tensiones musculares y mejorar el descanso

El vinagre de manzana como

Los mejores memes que dejó el “fraude” contra Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México

El influencer fue eliminado del reality show y sus fans reaccionaron

Los mejores memes que dejó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de mil litros

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el “fraude” contra Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Quién es la mamá de la hija de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos 3

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: estos son los conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI