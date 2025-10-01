Esto es lo que debes de hacer si te pica la mortal araña viuda negra

Los síntomas tras la picadura de viuda negra incluyen dolor agudo, malestar abdominal y mareos, según la Secretaría de Salud Pública de Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las especies de arácnidos presentes en México, la viuda negra se distingue por el potencial riesgo que representa su picadura para la salud humana. Aunque en la mayoría de los casos las mordeduras de arañas pueden resultar menos peligrosas de lo que suele creerse, existen ocasiones en que la atención médica resulta indispensable, especialmente ante la aparición de determinados síntomas.

Según la Secretaría de Salud Pública de Sonora, al recibir una picadura de viuda negra, los síntomas más frecuentes aparecen poco tiempo después. Suele presentarse un dolor agudo en el lugar de la mordedura, acompañado a menudo de malestares generales como molestia abdominal y mareos.

Es importante no subestimar estas primeras manifestaciones: constituyen la primera alerta de que el veneno de la viuda negra está actuando sobre el organismo. Cuando la intoxicación avanza, pueden aparecer complicaciones de mayor gravedad. Entre estos síntomas destacan la disminución considerable de la movilidad muscular, episodios de taquicardia, delirios, alucinaciones y crisis de dificultad respiratoria.

La viuda negra mide unos 2.5 centímetros, tiene cuerpo negro brillante y una distintiva marca roja en forma de reloj de arena en el abdomen. Foto: Charaj(Wikipedia)

La presencia de alguno de estos signos constituye una emergencia médica, por lo que las autoridades de salud recomiendan buscar ayuda profesional de inmediato y abstenerse de recurrir a remedios caseros.

De acuerdo con datos proporcionados por la Clínica Mayo, la viuda negra alcanza aproximadamente 2.5 centímetros y exhibe un cuerpo de color negro brillante y patas largas. El rasgo más característico es la marca roja en forma de reloj de arena ubicada en la parte ventral del abdomen, un distintivo que permite diferenciarla fácilmente de otras especies.

El hábitat de la viuda negra suele localizarse en zonas oscuras y resguardadas, lo que explica que el contacto con humanos sea accidental y se produzca por sorpresa.

El veneno de la viuda negra puede causar complicaciones graves como taquicardia, delirios, alucinaciones y dificultad respiratoria. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el caso de que la mordedura de viuda negra derive en dolor intenso o en síntomas que pongan en riesgo la vida, la Clínica Mayo señala que el tratamiento puede incluir la administración de un antídoto específico. Este medicamento se aplica por vía intravenosa bajo supervisión médica y en la mayoría de los casos alivia los síntomas en alrededor de 30 minutos.

No obstante, el uso del antídoto implica riesgos, ya que puede provocar reacciones alérgicas graves. Por esta razón, los especialistas evalúan cuidadosamente cada situación antes de optar por el tratamiento y, debido a ello, es importante ir con un profesional de la salud ante cualquier síntoma de gravedad.