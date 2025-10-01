México

Esto es lo que debes de hacer si te pica la mortal araña viuda negra

El veneno de esta especie puede provocar desde molestias leves hasta emergencias médicas

Por Joshua Espinosa

Guardar
Los síntomas tras la picadura
Los síntomas tras la picadura de viuda negra incluyen dolor agudo, malestar abdominal y mareos, según la Secretaría de Salud Pública de Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las especies de arácnidos presentes en México, la viuda negra se distingue por el potencial riesgo que representa su picadura para la salud humana. Aunque en la mayoría de los casos las mordeduras de arañas pueden resultar menos peligrosas de lo que suele creerse, existen ocasiones en que la atención médica resulta indispensable, especialmente ante la aparición de determinados síntomas.

Según la Secretaría de Salud Pública de Sonora, al recibir una picadura de viuda negra, los síntomas más frecuentes aparecen poco tiempo después. Suele presentarse un dolor agudo en el lugar de la mordedura, acompañado a menudo de malestares generales como molestia abdominal y mareos.

Es importante no subestimar estas primeras manifestaciones: constituyen la primera alerta de que el veneno de la viuda negra está actuando sobre el organismo. Cuando la intoxicación avanza, pueden aparecer complicaciones de mayor gravedad. Entre estos síntomas destacan la disminución considerable de la movilidad muscular, episodios de taquicardia, delirios, alucinaciones y crisis de dificultad respiratoria.

La viuda negra mide unos
La viuda negra mide unos 2.5 centímetros, tiene cuerpo negro brillante y una distintiva marca roja en forma de reloj de arena en el abdomen. Foto: Charaj(Wikipedia)

La presencia de alguno de estos signos constituye una emergencia médica, por lo que las autoridades de salud recomiendan buscar ayuda profesional de inmediato y abstenerse de recurrir a remedios caseros.

De acuerdo con datos proporcionados por la Clínica Mayo, la viuda negra alcanza aproximadamente 2.5 centímetros y exhibe un cuerpo de color negro brillante y patas largas. El rasgo más característico es la marca roja en forma de reloj de arena ubicada en la parte ventral del abdomen, un distintivo que permite diferenciarla fácilmente de otras especies.

El hábitat de la viuda negra suele localizarse en zonas oscuras y resguardadas, lo que explica que el contacto con humanos sea accidental y se produzca por sorpresa.

El veneno de la viuda
El veneno de la viuda negra puede causar complicaciones graves como taquicardia, delirios, alucinaciones y dificultad respiratoria. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el caso de que la mordedura de viuda negra derive en dolor intenso o en síntomas que pongan en riesgo la vida, la Clínica Mayo señala que el tratamiento puede incluir la administración de un antídoto específico. Este medicamento se aplica por vía intravenosa bajo supervisión médica y en la mayoría de los casos alivia los síntomas en alrededor de 30 minutos.

No obstante, el uso del antídoto implica riesgos, ya que puede provocar reacciones alérgicas graves. Por esta razón, los especialistas evalúan cuidadosamente cada situación antes de optar por el tratamiento y, debido a ello, es importante ir con un profesional de la salud ante cualquier síntoma de gravedad.

Temas Relacionados

Viuda negra Arañas PicaduraSaludVenenomexico-noticias

Más Noticias

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Mauricio Tabe anuncia operativos

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Bicicletas, juguetes y hasta un dispositivo médico es parte de lo asegurado

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas

Cinco sujetos robaron tienda departamental en Insurgentes, amenazaron armas blancas

Los sujetos robaron diversos objetos luego de intimidar al personal del lugar

Cinco sujetos robaron tienda departamental

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La presentadora recibe mensajes violentos en su cuenta y evidencia fallas en la respuesta de plataformas tecnológicas

Conductora de “Me caigo de

Mi Beca para Empezar 2025: qué beneficiarios recibirán más de mil pesos en sus tarjetas del pago de octubre

Este programa social es exclusivo para estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

Mi Beca para Empezar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mauricio Tabe anuncia operativos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Conductora de “Me caigo de

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La Casa de los Famosos México 2025: comienza debate de finalistas de hoy 30 de septiembre

Charly López, ex de Ingrid Coronado, inicia romance con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: “Queda en familia”

Reviven video de Alexis Ayala asegurando que no sería parte de La Casa de los Famosos: “No hay nadie con una carrera”

Conoce los 10 podcast que atrapan a la audiencia de Spotify México esta semana

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?