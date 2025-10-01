Éste es el estado de salud de Eduin Caz, hoy 1 de octubre, tras ser hospitalizado al concluir conciertos de Grupo Firme

El cantante sinaloense se sinceró con su público, compuesto por más de 300 mil personas en San Luis Potosí (Foto: Instagram)

La reciente hospitalización de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha generado inquietud entre los seguidores de la banda, quienes se preguntan si la apretada agenda de conciertos podría verse afectada.

Tras dos presentaciones consecutivas en el Palenque de Pachuca y la Feria Nacional de Tijuana 2025, el cantante compartió una imagen desde una cama de hospital, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud y el futuro inmediato de la agrupación.

¿Qué le pasó a Eduin Caz?

Eduin Caz, figura central de la música regional mexicana, sorprendió a sus fanáticos al publicar en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece recibiendo suero en un hospital.

Eduin Caz cautiva con una frase enigmática sobre su vida amorosa (Eduin Caz Oficial)

Aunque la imagen causó alarma, el propio artista aclaró que la situación se debió al desgaste físico tras dos conciertos especialmente exigentes.

En una de sus historias, Caz escribió: “Sin tanta crema porque se aguada la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo”, haciendo referencia a la intensidad de las presentaciones del 27 y 28 de septiembre.

La agenda de Grupo Firme incluyó actuaciones en el Palenque de Pachuca y, al día siguiente, en el Palenque de la Feria Nacional de Tijuana, lo que implicó largas jornadas de viaje y presentaciones en vivo.

Los espectáculos de la banda se caracterizan por su ambiente festivo y la interacción constante con el público, elementos que pudieron contribuir al agotamiento del cantante.

En medio de la preocupación por su salud, Eduin Caz también compartió recientemente que su hijo fue sometido a una cirugía de emergencia.

(Instagram/@eduincaz)

El 24 de septiembre, el cantante informó a través de sus redes sociales que la intervención resultó exitosa, al señalar: “Gracias a Dios todo bien en la cirugía”.

Hasta el momento, no existe información oficial que indique que el vocalista atraviesa una condición grave de salud. Las publicaciones en redes sociales apuntan a que la hospitalización respondió a un malestar menor, ya bajo atención médica.

No se han cancelado conciertos de Grupo Firme hasta el momento

A pesar de la hospitalización de Eduin Caz, la agenda de Grupo Firme permanece sin cambios. No se ha emitido ningún comunicado oficial ni declaración del cantante que confirme la cancelación de presentaciones programadas.

Los próximos conciertos de la banda siguen en pie, lo que ha llevado tranquilidad a los seguidores que esperan verlos en el escenario.

(Instagram)

El ambiente en los shows de Grupo Firme continúa siendo el de una gran celebración, con la banda manteniendo su característico estilo cercano y festivo. La expectativa entre los asistentes se mantiene alta, mientras la agrupación sigue adelante con sus compromisos.

Si en los próximos días surge alguna novedad relevante sobre la salud de Eduin Caz que implique cambios en la agenda, la información será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la banda.

Por ahora, los conciertos programados siguen confirmados y la atención se centra en la pronta recuperación del cantante.