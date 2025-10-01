México

Éste es el estado de salud de Eduin Caz, hoy 1 de octubre, tras ser hospitalizado al concluir conciertos de Grupo Firme

El cantante vivió días de alta demanda física y emocional, mientras los seguidores de la banda permanecen atentos a cualquier novedad

Por Zurisaddai González

Guardar
El cantante sinaloense se sinceró
El cantante sinaloense se sinceró con su público, compuesto por más de 300 mil personas en San Luis Potosí (Foto: Instagram)

La reciente hospitalización de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha generado inquietud entre los seguidores de la banda, quienes se preguntan si la apretada agenda de conciertos podría verse afectada.

Tras dos presentaciones consecutivas en el Palenque de Pachuca y la Feria Nacional de Tijuana 2025, el cantante compartió una imagen desde una cama de hospital, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud y el futuro inmediato de la agrupación.

¿Qué le pasó a Eduin Caz?

Eduin Caz, figura central de la música regional mexicana, sorprendió a sus fanáticos al publicar en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece recibiendo suero en un hospital.

Eduin Caz cautiva con una
Eduin Caz cautiva con una frase enigmática sobre su vida amorosa (Eduin Caz Oficial)

Aunque la imagen causó alarma, el propio artista aclaró que la situación se debió al desgaste físico tras dos conciertos especialmente exigentes.

En una de sus historias, Caz escribió: “Sin tanta crema porque se aguada la tostada. Pachuca y Tijuana, otro nivel. Acabaron conmigo”, haciendo referencia a la intensidad de las presentaciones del 27 y 28 de septiembre.

La agenda de Grupo Firme incluyó actuaciones en el Palenque de Pachuca y, al día siguiente, en el Palenque de la Feria Nacional de Tijuana, lo que implicó largas jornadas de viaje y presentaciones en vivo.

Los espectáculos de la banda se caracterizan por su ambiente festivo y la interacción constante con el público, elementos que pudieron contribuir al agotamiento del cantante.

En medio de la preocupación por su salud, Eduin Caz también compartió recientemente que su hijo fue sometido a una cirugía de emergencia.

(Instagram/@eduincaz)
(Instagram/@eduincaz)

El 24 de septiembre, el cantante informó a través de sus redes sociales que la intervención resultó exitosa, al señalar: “Gracias a Dios todo bien en la cirugía”.

Hasta el momento, no existe información oficial que indique que el vocalista atraviesa una condición grave de salud. Las publicaciones en redes sociales apuntan a que la hospitalización respondió a un malestar menor, ya bajo atención médica.

No se han cancelado conciertos de Grupo Firme hasta el momento

A pesar de la hospitalización de Eduin Caz, la agenda de Grupo Firme permanece sin cambios. No se ha emitido ningún comunicado oficial ni declaración del cantante que confirme la cancelación de presentaciones programadas.

Los próximos conciertos de la banda siguen en pie, lo que ha llevado tranquilidad a los seguidores que esperan verlos en el escenario.

(Instagram)
(Instagram)

El ambiente en los shows de Grupo Firme continúa siendo el de una gran celebración, con la banda manteniendo su característico estilo cercano y festivo. La expectativa entre los asistentes se mantiene alta, mientras la agrupación sigue adelante con sus compromisos.

Si en los próximos días surge alguna novedad relevante sobre la salud de Eduin Caz que implique cambios en la agenda, la información será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la banda.

Por ahora, los conciertos programados siguen confirmados y la atención se centra en la pronta recuperación del cantante.

Temas Relacionados

Eduin CazGrupo Firmemexico-entretenimiento

Más Noticias

Tijuana comienza el mes con un miércoles soleado este 1 de octubre: ¿Cuál será la temperatura máxima?

Cielo despejado y ráfagas de viento dominarán el estado del tiempo durante la jornada; consulta los detalles antes de salir de casa

Tijuana comienza el mes con

La mañanera de hoy 1 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 1

Onda tropical número 35 y canales de baja presión activan alertas por lluvias en México este 1 de octubre

El pronóstico destaca la presencia de chubascos, descargas eléctricas y máximas superiores a 35 °C, mientras se vigila el desarrollo ciclónico al sur de las costas mexicanas

Onda tropical número 35 y

Quién es el sexto lugar de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Este miércoles 1 de octubre se dará a conocer al décimo eliminado de la competencia

Quién es el sexto lugar

Cómo se escribe: Día Internacional del Café, claves de redacción de la RAE

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: Día Internacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

A horas de su audiencia,

A horas de su audiencia, frenan detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna en trama de huachicol fiscal

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Quién es el sexto lugar

Quién es el sexto lugar de La Casa de los Famosos México, según encuesta

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este miércoles 1 de octubre?

Aarón Mercury confronta a Ninel Conde y sale en defensa de Aldo de Nigris

Finalistas de La Casa de los Famosos México señalan a Dalílah Polanco como la habitante con el peor carácter durante la competencia

Dalílah Polanco señala a Mar Contreras de supuestamente hacer trampa en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?