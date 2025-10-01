Desde bar hasta clínica propia: así es el lujoso salón del estilista asesinado Micky Hair

El salón en Polanco de Miguel de la Mora contaba con múltiples áreas de tratamiento. Foto: (@micky_hair/IG)

El lujoso salón de belleza de Micky Hair en la intersección de Presidente Masaryk y Molière, en el corazón de Polanco, destacaba por su diseño sofisticado y la variedad de servicios exclusivos que ofrecía a una clientela de alto perfil.

Ubicado en el quinto piso de un edificio elegante, el espacio se distribuía en áreas cuidadosamente diseñadas: desde un recibidor con una isla de atención, una sala de espera con sillones minimalistas y mesas de centro, hasta un área de lavacabezas equipada con 10 estaciones para tratamientos capilares.

El salón también contaba con un bar donde se servían exóticos cócteles, una zona de pedicure con sillones grises y tinas elegantes, 16 estaciones para cortes y peinados, sanitarios con un amplio sector de lavamanos siguiendo el concepto marmoleado en gris y oro, y una clínica propia con 2 consultorios y 3 cabinas. Además, disponía de una ducha privada con una regadera de diseño estilizado.

Miguel de la Mora era uno de los personajes más reconocidos en el mundo del estilismo. (Instagram: micky_hair)

En diversas publicaciones, Miguel de la Mora compartió videos en sus redes sociales mostrando las diferentes áreas de su salón.

El 29 de septiembre de 2025, la rutina de exclusividad y glamour se vio abruptamente interrumpida cuando Micky Hair fue atacado al salir de su salón. Dos individuos a bordo de una motocicleta le dispararon al menos cinco veces, concentrando los impactos en el rostro y el cuello, para luego huir en dirección al Estado de México. El estilista fue hallado sin vida en el lugar, junto a sus pertenencias.

La magnitud del ataque y el perfil de la víctima atrajeron la atención de las autoridades, especialmente por el flujo económico que manejaba el joven empresario.

De la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza en Polanco. (@micky_hair, Instagram)

Según información reportada por Carlos Jiménez, el hecho de que, con apenas 28 años, Miguel de la Mora fuera propietario de salones de belleza en dos de las zonas más exclusivas del país —Guadalajara y Ciudad de México—, y llevara un estilo de vida marcado por el lujo, los viajes internacionales y una clientela selecta, generó interrogantes en la investigación.

En los días previos a su muerte, Miguel de la Mora mantuvo una presencia activa en redes sociales. Entre sus últimas publicaciones en Instagram se encuentran imágenes en el gimnasio acompañadas de la frase “se logró”, fotografías en un café, mensajes sobre su agenda laboral e invitaciones a eventos y dinámicas de su marca.

De acuerdo con nuevos datos, una de las líneas de investigación considera el contexto de amenazas previas. De acuerdo con las autoridades, aún no hay detenciones relacionadas al homicidio.