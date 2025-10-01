México

Cinco sujetos robaron tienda departamental en Insurgentes, amenazaron armas blancas

Los sujetos robaron diversos objetos luego de intimidar al personal del lugar

Por Guadalupe Fuentes

(Infobae México/Jenifer Nava)
(Infobae México/Jenifer Nava)

El seguimiento policial permitió localizar dos motocicletas abandonadas en la calle Pitágoras tras un asalto perpetrado la noche del martes en una sucursal de la tienda Sanborns situada sobre la avenida Insurgentes, en la colonia Del Valle.

Cinco individuos armados con objetos punzocortantes irrumpieron en el establecimiento y, tras amenazar al personal, sustrajeron diversas piezas de lentes, joyería y relojes antes de huir.

Según el reporte, los asaltantes ingresaron al local y emplearon armas blancas para intimidar a los empleados, lo que les permitió acceder a los exhibidores y vitrinas donde se encontraban los artículos de valor.

Una vez consumado el robo, los delincuentes escaparon a bordo de dos motocicletas, que posteriormente abandonaron en la mencionada calle, continuando su fuga a pie.

El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomó conocimiento del incidente y activó un cerco virtual para dar seguimiento a los responsables. Las motocicletas fueron halladas por los elementos policiales, aunque los sujetos lograron evadir la captura en ese momento.

El gerente de la tienda acudió ante el agente del Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, mientras que las autoridades iniciaron el análisis de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar a los probables responsables. Hasta el momento, no se ha cuantificado el monto de las pérdidas ocasionadas por el robo.

De acuerdo al comunicado publicado por SSC, el gerente ya fue a dar declaraciones y seguirán con las investigaciones.

“De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras que el gerente del sitio fue orientado a presentar su denuncia formal; en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables”, se lee en la publicación.

(@/SSC_CDMX)
(@/SSC_CDMX)

Otro robo registrado a una tienda departamental de la misma cadena, fue registrado el pasado 9 de julio. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el incidente ocurrió cuando tres hombres armados irrumpieron en el establecimiento ubicado sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo.

Los informes oficiales detallan que los asaltantes ingresaron al local y realizaron al menos dos disparos al techo, generando pánico entre los presentes. Tras intimidar a los empleados y clientes, los individuos sustrajeron diversas piezas de relojería, entre ellas decenas de relojes, y emprendieron la fuga en una motocicleta.

La SSC confirmó que el robo se perpetró en una de las plazas comerciales más transitadas de la alcaldía Coyoacán, lo que ha generado preocupación entre los comerciantes y visitantes de la zona.

Al menos dos disparos y la sustracción de decenas de relojes destacan entre los datos confirmados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de los responsables.

