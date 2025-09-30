Temblor hoy 30 de septiembre en México: se registró un sismo de 3.5 en Pichucalco, Chiapas

Magnitud: Indica la fuerza del sismo; los registrados esta mañana oscilaron entre 1.2 y 4.0. Los de entre 1 y 2 son muy leves y normalmente solo instrumentos sensibles pueden detectarlos. Los de magnitud 3 a 4 pueden sentirse en la zona cercana al epicentro.

Profundidad: Es el punto debajo de la superficie donde ocurre el sismo. Los movimientos poco profundos, menores de 20 kilómetros como los de San José del Cabo o Coyuca de Benítez, pueden sentirse más intensos cerca del epicentro.

Epicentro: Indica la ubicación donde se percibe más fuerte el sismo.