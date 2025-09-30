Tania Rincón presume medalla tras carrera y redes la cuestionan: “¿Ésta vez no hiciste trampa?"

(Instagram)

El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo la carrera La Milla New Balance 2025 en la Ciudad de México y Tania Rincón subió una foto a sus redes presumiendo su medalla tras participar.

Sin embargo, esto no fue del agrado de todas las personas, pues en redes sociales varios le echaron en cara otra competencia de este estilo en donde se le ha exhibido por hacer trampa.

¿En qué ocasión habría hecho trampa Tania Rincón?

Fue en marzo de 2024, cuando se viralizó que la conductora participó en el medio maratón Kardias TUDN.

En aquella ocasión, Rincón apareció con su medalla al final de la meta, pero en el grupo de Facebook conocido como Los caza tramposos del maratón se exhibió a la presentadora, pues se mencionó que no habría hecho la ruta completa y aún así recibió su medalla.

(Instagram: @taniarin)

A esto, Tania salió a aclarar la situación y comentó que no corrió el medio maratón, sino 10 kilómetros y las medallas se le dieron a todos sin importar la categoría.

Tania Rincón concursa en nueva carrera y la critican

Tras dicho episodio, el pasado 29 de septiembre, Tania Rincón compartió en su cuenta de Instagram que participó en la carrera de una milla.

"Medal Monday. Que divertida carrera exigente de principio a fin, salí desbocada y luego para cuando la estaba entendiendo crucé la meta“, colocó en la descripción.

(Instagram)

La famosa posó con su medalla muy contenta y aunque algunos comentarios fueron en apoyo a su esfuerzo, no faltaron algunos polémicos.

“¿Pero ahora si no hiciste trampa?, la verdad me decepcione al ver que hiciste trampa en el maratón", le escribió un usuario.