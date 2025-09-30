México

¿MasterChef y modelo? Lluvia de ofertas para Aarón Mercury tras su salida de La Casa de los Famosos México

No sólo los fans le han mostrado respaldo al influencer tras su salida del reality show

Por Anayeli Tapia Sandoval

Aarón Mercury. (LCDLFM)
Aarón Mercury. (LCDLFM)

La salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México ha dejado mucho más que polémica. A menos de 24 horas desde que abandonó el reality, el influencer ha estado recibiendo invitaciones que prometen abrirle las puertas a nuevos proyectos, tanto en la pantalla como sobre la pasarela.

Y es que en medio de la polémica por su eliminación del reality show de Televisa, diversos personajes han expresado su respaldo al creador de contenido.

La primera propuesta llegó directo y sin rodeos: Antonio Betancourt, conductor digital de MasterChef México, escribió en redes sociales: “Aarón te queremos en TV Azteca. Acá sí te cuidamos”, mencionándolo y dejando claro que la competencia culinaria estaría feliz de sumarlo a sus filas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Pese a que el productor del reality show de cocina no ha expresado nada al respecto, y mucho menos los directivos de la cadena televisiva, el entusiasmo de las fans de Aarón Mercury fue inmediato, con seguidores celebrando la posibilidad de verlo vestido de mandil intentando cocinar.

Por otro lado, el mundo de la moda también alzó la mano. Mitzy, el famoso diseñador de las estrellas, apareció en un en vivo de Instagram dejando una invitación pública para Aarón, con todo y dos capas que ya están listas, hechas especialmente para él.

Mitzy le hace invitación a Aarón Mercury tras su salida de La Casa de los Famosos México. (Instagram: Mitzy)

El diseñador lo invitó a modelar en el “Desfile de las Estrellas” el 14 de octubre en el hotel Marquis Reforma, en la CDMX. Mitzy le dejó saber que las capas son suyas, vaya o no al evento, y que lo recibiría de brazos abiertos: “Si quieres, aquí estamos para servirte, Aarón”.

“Yo no puedo decir si va o no va, porque es una decisión personal de él... si él va, bienvenido, me daría muchísimo gusto. No tienes idea de cómo me gustaría, pero si hay problemas con alguien, si no puedes, no, yo lo entiendo”, le expresó.

Entre la polémica y el respaldo

La eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México se transformó rápidamente en el epicentro de una de las mayores polémicas que han envuelto al reality show.

Minutos después del anuncio de su eliminación, redes sociales como X, Instagram y TikTok se inundaron de mensajes acusando a la producción de haber manipulado el resultado, provocando una reacción colectiva marcada por acusaciones de fraude, descontento e indignación.

Las sospechas comenzaron mucho antes de que Mercury dejara la casa. Seguidores y espectadores notaron que a lo largo de la temporada el influencer no recibía el mismo trato que otros participantes. A diferencia de sus compañeros, no tuvo una “vida en fotos” dentro del programa, sus apariciones en los promocionales oficiales y en la señal 24/7 fueron limitadas, y varios momentos claves de su convivencia rara vez se mostraban en pantalla.

(La Casa de los Famosos
(La Casa de los Famosos México)

Esta falta de visibilidad alimentó argumentos en redes sobre un posible intento de invisibilizarlo deliberadamente por parte de la producción. Para muchos televidentes, si la votación hubiera sido genuina, el influencer no habría salido, pues su apoyo digital rompía récords de interacción y presencia en tendencias.

La situación se agravó cuando Rodrigo González, hermano de Aarón, denunció públicamente que ni él ni la familia pudieron abrazarlo o despedirse tras la eliminación, algo que la producción sí ha permitido en otras ocasiones con familiares de eliminados. El testimonio reforzó la percepción de trato diferenciado aún después de su eliminación.

A la reacción se sumó un detalle inédito: la propia productora, Rosa María Noguerón, salió a escena para hablar y abrazar personalmente a Aarón Mercury justo después de su salida, algo que nunca había ocurrido en las tres temporadas. Para los seguidores, este gesto fue una señal de que se intentaba calmar o desviar la indignación del público.

Las consecuencias no tardaron. La etiqueta #FraudeTotal rápidamente lideró las tendencias en X y surgió una oleada de cancelaciones de suscripciones a ViX Premium en señal de boicot.

Temas Relacionados

Aarón MercuryLa Casa de los Famosos MéxicoMasterChefmexico-entretenimiento

