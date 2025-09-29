Teletón México 2025: conductores y cantantes, este es el elenco completo de la recaudación anual de Televisa

El Teletón México 2025 prepara un cierre de campaña con destacados artistas y presentadores el 11 de octubre (Archivo)

El Teletón México 2025 prepara un cierre de campaña que reunirá a destacadas figuras de la música y la televisión el próximo 11 de octubre, según lo anunciado en las redes oficiales de la organización. Este evento, que cada año moviliza a miles de personas en favor de la atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, cáncer o autismo, contará con la participación de artistas de renombre y presentadores reconocidos en el país.

La Fundación Teletón, principal organizadora del evento, confirmó a través de su página oficial de Facebook que el elenco encargado de animar el cierre estará integrado por Alexander Acha, Carlos Rivera, David Bisbal, Diego Torres, Lucero Mujares, María León, Omar Chaparro, Pablo Alborán, Yahir y el grupo 90s Pop Tour. Además, se sumarán los intérpretes del Himno Teletón 2025: Aleks Syntek, Natalia Coronado, Regina Pavón, Renata Vaca y Ximena Loza.

La Fundación Teletón confirma la participación de figuras como Carlos Rivera, David Bisbal y Galilea Montijo en el evento benéfico (Cuartoscuro)

En cuanto a la conducción, durante una conferencia de prensa se presentaron algunos de los nombres que estarán al frente de la transmisión especial del sábado 11 de octubre. Entre los conductores confirmados figuran Galilea Montijo, Arath de la Torre, Claudia Lizaldi, Yordi Rosado, Danielle Dithurbide y Faisy.

El Teletón México se ha consolidado como una de las campañas de recaudación más relevantes del país desde su primera edición en 1997. Tradicionalmente, el evento se realiza durante el último fin de semana de noviembre o el primero de diciembre, con una transmisión televisiva que se extiende por cerca de 27 horas continuas. A lo largo de su historia, ha contado con la colaboración de artistas, deportistas, empresarios y figuras públicas, quienes buscan incentivar la participación tanto de la sociedad civil como del sector empresarial en las donaciones.

El Teletón México destina los fondos recaudados a la operación de más de veinte Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en el país (Archivo)

Los fondos obtenidos a través del Teletón se destinan principalmente a la construcción y operación de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), que actualmente suman más de veinte en distintos estados de México. Estos centros ofrecen atención especializada a menores con discapacidad, y en los últimos años han ampliado sus servicios para incluir el tratamiento de cáncer infantil y la atención a niños con autismo.

A pesar de su impacto social, el evento ha enfrentado cuestionamientos relacionados con el uso de recursos fiscales, el papel de Televisa en la promoción y la transparencia en el manejo de los fondos. Ante estas críticas, la Fundación Teletón ha publicado reportes y auditorías sobre los recursos recaudados y ejercidos, buscando responder a las inquietudes de la opinión pública.

Para quienes deseen consultar información oficial y actualizada sobre la campaña, la Fundación Teletón mantiene disponible su sitio web: https://www.teleton.org/