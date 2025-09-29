México

Por qué las fans de algunas bandas de k-pop se están “uniendo” contra Christian Nodal

El cantante de regional mexicano sería “objetivo” de los fandoms de este género

Por Mariana L. Martínez

(Foto: @nodal)
(Foto: @nodal)

Christian Nodal está envuelto constantemente en la polémica desde que confirmó su relación con Ángela Aguilar, pero ahora estaría en la mira de muchas k-popers, es decir, fans de la música coreana.

“Grupos como Stray Kids, TXT o ENHYPEN, BTS, BIGBANG, BLACKPINK y TWICE no son artistas, son un circo armado para venderle fantasías a los adolescentes Es triste ver cómo millones idolatran muñecos maquillados que ni siquiera componen su propia música”, es la frase que se atribuye a Nodal.

Cabe señalar que la entrevista no está disponible en ninguna plataforma y no corresponde a algún medio de comunicación, por lo que la frase sólo se le atribuye al intérprete de regional mexicano, pero no existe un registro de que realmente haya “atacado” al K-pop en alguna declaración.

Se sabe que algunos fandoms suelen ser muy disciplinados para apoyar a sus artistas favoritos y atacar a quienes los odian, por lo que ya hay cientos de videos de personas que aseguran que todos los k-popers se unirán contra Nodal.

El cantante de regional no realizó comentarios criticando al género, pero ya hay memes y deseos de polémica. (TikTok/@aliss._sweet)

Si bien el mensaje de esa frase es hostil y podría caer en un estereotipo, no hay fans organizando ningún tipo de ataque hacia Christian Nodal, pues la información es muy imprecisa, incluso podría haber sido un rumor.

Es por esto que la gente lo ha tomado como una broma o una probabilidad, pues en caso de que realmente alguien atacara a los grupos de k-pop, es posible que las y los fans realmente tuvieran como objetivo mostrar su inconformidad.

La persona que podría haber difundido esta información quizá buscaba generar más polémica alrededor del cantante de Botella tras botella.

