Insomnio en México: más del 45% de los adultos lo padecen, según la UNAM

Afecta principalmente a mujeres mayores de 60 años y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, advierten especialistas

Dormir mal ya no es un problema aislado, sino una condición que afecta a millones de mexicanos. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), más del 45 por ciento de los adultos en el país padecen insomnio, lo que convierte a este trastorno en uno de los problemas de salud más comunes, pero también de los menos atendidos.

El insomnio no solo implica dificultad para conciliar el sueño, también incluye despertares frecuentes durante la noche o la incapacidad de volver a dormir después de interrumpir el descanso. Esta condición, cuando se vuelve crónica, puede afectar de manera directa la salud física, mental y emocional de quienes la sufren.

Un problema que afecta más a mujeres mayores

De acuerdo con especialistas, el insomnio se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 60 años. En este sector de la población, las alteraciones hormonales, los cambios en los ritmos circadianos y la presencia de enfermedades crónicas aumentan la probabilidad de desarrollarlo.

El científico Hugo Palafox, experto en metabolismo humano, destacó que “sufrir insomnio de manera crónica y no atenderlo tiene consecuencias importantes, ya que incrementa el riesgo de padecer diabetes, problemas cardiovasculares e incluso alteraciones en el cerebro”.

Un trastorno que va más allá de la dificultad para dormir y que, cuando se vuelve crónico, impacta de forma directa en la salud física, mental y emocional

Causas comunes del insomnio en México

Aunque el insomnio es un trastorno multicausal, en el contexto mexicano destacan algunos factores que lo detonan con frecuencia:

Jornadas laborales intensas y falta de descanso.

Uso excesivo de pantallas antes de dormir.

Horarios irregulares para acostarse y levantarse.

Problemas hormonales o enfermedades crónicas que interfieren con el sueño.

Además, la falta de descanso deteriora funciones clave como la memoria, la concentración y las capacidades cognitivas, al tiempo que genera irritabilidad y debilita el sistema inmunológico, dejando al organismo más expuesto a infecciones.

Recomendaciones para un mejor descanso

Los especialistas coinciden en que, aunque el insomnio crónico debe ser tratado por un profesional de la salud, es posible aplicar ciertos cambios en los hábitos de vida para mejorar la calidad del sueño:

Evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir. Mantener horarios fijos para acostarse y levantarse. Reducir cenas pesadas, alcohol, azúcares y cafeína en la noche. Practicar ejercicios de relajación como respiración profunda o meditación. Implementar rutinas que favorezcan un descanso profundo.

Un llamado a la prevención

En un contexto donde casi la mitad de la población adulta mexicana sufre insomnio, especialistas subrayan la necesidad de promover la educación sobre higiene del sueño, adoptar rutinas más saludables y, en casos graves, acudir a atención médica especializada.

El insomnio, más que una molestia pasajera, se ha convertido en un problema de salud pública que amenaza el bienestar y la calidad de vida de millones de mexicanos.