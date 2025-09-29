México

Insomnio en México: más del 45% de los adultos lo padecen, según la UNAM

Afecta principalmente a mujeres mayores de 60 años y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, advierten especialistas

Por Lorna Huitrón

Guardar
Afecta principalmente a mujeres mayores
Afecta principalmente a mujeres mayores de 60 años y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, advierten especialistas

Dormir mal ya no es un problema aislado, sino una condición que afecta a millones de mexicanos. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), más del 45 por ciento de los adultos en el país padecen insomnio, lo que convierte a este trastorno en uno de los problemas de salud más comunes, pero también de los menos atendidos.

El insomnio no solo implica dificultad para conciliar el sueño, también incluye despertares frecuentes durante la noche o la incapacidad de volver a dormir después de interrumpir el descanso. Esta condición, cuando se vuelve crónica, puede afectar de manera directa la salud física, mental y emocional de quienes la sufren.

Un problema que afecta más a mujeres mayores

De acuerdo con especialistas, el insomnio se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 60 años. En este sector de la población, las alteraciones hormonales, los cambios en los ritmos circadianos y la presencia de enfermedades crónicas aumentan la probabilidad de desarrollarlo.

El científico Hugo Palafox, experto en metabolismo humano, destacó que “sufrir insomnio de manera crónica y no atenderlo tiene consecuencias importantes, ya que incrementa el riesgo de padecer diabetes, problemas cardiovasculares e incluso alteraciones en el cerebro”.

Un trastorno que va más
Un trastorno que va más allá de la dificultad para dormir y que, cuando se vuelve crónico, impacta de forma directa en la salud física, mental y emocional

Causas comunes del insomnio en México

Aunque el insomnio es un trastorno multicausal, en el contexto mexicano destacan algunos factores que lo detonan con frecuencia:

  • Jornadas laborales intensas y falta de descanso.
  • Uso excesivo de pantallas antes de dormir.
  • Horarios irregulares para acostarse y levantarse.
  • Problemas hormonales o enfermedades crónicas que interfieren con el sueño.

Además, la falta de descanso deteriora funciones clave como la memoria, la concentración y las capacidades cognitivas, al tiempo que genera irritabilidad y debilita el sistema inmunológico, dejando al organismo más expuesto a infecciones.

Recomendaciones para un mejor descanso

Los especialistas coinciden en que, aunque el insomnio crónico debe ser tratado por un profesional de la salud, es posible aplicar ciertos cambios en los hábitos de vida para mejorar la calidad del sueño:

  1. Evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir.
  2. Mantener horarios fijos para acostarse y levantarse.
  3. Reducir cenas pesadas, alcohol, azúcares y cafeína en la noche.
  4. Practicar ejercicios de relajación como respiración profunda o meditación.
  5. Implementar rutinas que favorezcan un descanso profundo.
Un trastorno que va más
Un trastorno que va más allá de la dificultad para dormir y que, cuando se vuelve crónico, impacta de forma directa en la salud física, mental y emocional

Un llamado a la prevención

En un contexto donde casi la mitad de la población adulta mexicana sufre insomnio, especialistas subrayan la necesidad de promover la educación sobre higiene del sueño, adoptar rutinas más saludables y, en casos graves, acudir a atención médica especializada.

El insomnio, más que una molestia pasajera, se ha convertido en un problema de salud pública que amenaza el bienestar y la calidad de vida de millones de mexicanos.

Temas Relacionados

InsomnioUNAMriesgo de enfermedades crónicasJornadas laborales intensasUso excesivo de pantallasmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de septiembre | En vivo

La presidenta informará sobre diversos temas y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de las 7:30 horas en Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum

México: cotización de apertura del euro hoy 29 de septiembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

“Fraude”: mamá de Aarón Mercury rompe en llanto tras eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México

Nancy González Rivas, madré el ex habitante, denunció irregularidades en el proceso de votación al igual que el hermano mayor del famoso

“Fraude”: mamá de Aarón Mercury
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares son agredidos en Apatzingán,

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

“Fraude”: mamá de Aarón Mercury rompe en llanto tras eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del lunes tras la eliminación de Aarón Mercury?

Captan a Rosa María Noguerón hablando con Aarón Mercury tras su eliminación de LCDLFM

Hermano de Aarón Mercury denuncia que la producción en La Casa de los Famosos México no le permitió abrazarlo

DEPORTES

Mexicanos en Europa: cuándo juegan

Mexicanos en Europa: cuándo juegan Edson Álvarez, Santiago Giménez y Rodrigo Huescas esta semana

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League