Cheesecake sin horno de zarzamora, rico en proteína, ideal para bajar de peso

Pastel de yogur con frutos rojos, un postre suave y ligero que combina cremosidad con el frescor de las frutas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad del cheesecake sin horno ha conquistado a quienes buscan un postre fácil, cremoso y adaptable a cualquier ocasión, especialmente en días calurosos donde encender el horno no resulta atractivo.

Esta preparación permite disfrutar de la textura y el sabor característicos del clásico cheesecake, se ha popularizado gracias a su sencillez y a la posibilidad de incorporar ingredientes frescos como las zarzamoras, logrando así una versión ligera y colorida sin necesidad de usar horno.

En esta propuesta, el cheesecake de zarzamora prescinde completamente del horno y utiliza una base de avena endulzada con dátiles, lo que aporta un matiz saludable y diferente respecto a la tradicional base de galleta, además de que sus ingredientes al disminuir el uso de harinas, pueden contribuir a una dieta con el objetivo de bajar de peso.

Cómo preparar el cheesecake de zarzamora sin horno

Base

Para la base, se requieren

50 gramos de dátiles sin hueso

100 mililitros de agua

30 gramos de mantequilla derretida

80 gramos de avena en hojuelas

una cucharadita de canela en polvo.

Los dátiles se remojan durante 15 minutos, se procesan junto con la avena, y luego se integran la mantequilla y la canela hasta obtener una mezcla homogénea, que se distribuye en el fondo de un molde de 18 centímetros de diámetro y se refrigera durante 20 minutos.

Ingredientes relleno

190 gramos de queso crema bajo en grasa

250 gramos de yogurt griego sin azúcar

5 gramos de endulzante sin calorías

100 gramos de zarzamoras frescas.

Las zarzamoras se trituran con el endulzante, mientras que el queso crema y el yogurt se licúan y se dividen en dos partes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A una se le añade una cucharada del puré de zarzamoras para obtener un tono más claro, y a la otra el resto del puré para lograr un color más intenso. Primero se vierte la mezcla más oscura en el molde y se refrigera 15 minutos, luego se añade la mezcla clara y se refrigera por 3 horas. El resultado es un postre de dos tonos, decorado opcionalmente con frutos rojos.

El origen del cheesecake se remonta a la antigua Grecia, donde se ofrecía como tributo a los dioses, aunque la variante moderna, con base de galleta y relleno cremoso, se consolidó en Nueva York a principios del siglo XX. La adaptación sin horno representa una evolución contemporánea que conserva la esencia del postre, pero facilita su elaboración y amplía las opciones de sabor.

La conservación del cheesecake sin horno es sencilla: puede mantenerse en el refrigerador hasta 5 días si se cubre adecuadamente para evitar la absorción de olores y preservar su frescura