Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

El conductor aclaró rumores en tornos a su estado de salud ante el surgimiento de noticias alarmistas. (@adevaldes, Instagram)

El periodista deportivo Toño de Valdés, una de las voces más reconocidas de TUDN, reapareció públicamente luego de ser sometido a una cirugía de estómago que causó preocupación entre colegas y seguidores.

Durante el pódcast Amigos, producido por Enrique Burak, el cronista relató con detalle el episodio de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. De acuerdo con su testimonio, un fuerte dolor abdominal lo obligó a acudir al médico, donde descubrieron la presencia de aneurismas, condición que describió como “totalmente asintomática” y peligrosa.

“De un dolor de estómago terminamos en urgencias, descubrieron aneurismas, que son totalmente asintomáticas, pero si se revientan son mortales. Son cosas muy peligrosas”, compartió el comentarista.

Gracias a la operación, Toño de Valdés se encuentra actualmente fuera de peligro y en proceso de recuperación. (@adelvaldes, Instagram)

El hallazgo que le salvó la vida

La revisión médica inicial buscaba atender molestias por piedras en la vesícula, sin embargo, ese chequeo permitió identificar a tiempo la presencia de aneurismas y programar una intervención quirúrgica. Gracias a la operación, Toño de Valdés se encuentra actualmente fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Aunque el comunicador abordó el tema con su característico sentido del humor, también resaltó la importancia de no ignorar los malestares físicos y atenderse con especialistas: “Los aneurismas son algo severo”, advirtió.

Su emotivo mensaje

El 27 de septiembre, el cronista deportivo compartió una publicación en Instagram para aclarar rumores y tranquilizar a sus seguidores.

“Amigos, tuvimos una operación programada hace 2 semanas, ya ahorita al 100 de boda. Y listos para mañana llevarles la NFL. Muchas gracias a los que preguntaron por mí, afortunadamente todo salió muy bien y la medicina es una maravilla, en menos de 1 semana ya estaba de regreso. Saludos a todos”, escribió.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo: “Qué gran noticia saber que ya se encuentra totalmente recuperado. Dios lo bendiga siempre”, “Abrazo mi Toño, te queremos mucho” y “Recupérate pronto, haces mucha falta en las transmisiones” fueron algunos de los comentarios más destacados.

Durante el pódcast 'Amigos', Valdés relató con detalle el episodio de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. (YouTube)

Una figura del periodismo deportivo

José Antonio de Valdés Franco, originario de la Ciudad de México, ingresó a Televisa en 1978 y desde entonces se ha consolidado como una figura clave del periodismo deportivo en México. Ha cubierto Juegos Olímpicos, Super Bowls y Copas Mundiales, además de formar parte de programas como Acción, La Jugada y noticieros de la televisora.

Su amplia trayectoria le ha valido importantes reconocimientos, como el Premio ANTENA de la CIRT en 2016 y el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en 2023.

Hoy, tras superar este episodio de salud, Toño de Valdés no solo vuelve a las transmisiones, sino que también deja un mensaje de vida para sus seguidores: la importancia de cuidar la salud y no subestimar ninguna señal del cuerpo.