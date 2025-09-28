México

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

El conductor de TUDN aclaró rumores en tornos a su estado de salud ante el surgimiento de noticias alarmistas

Por Víctor Cisneros

El periodista deportivo Toño de Valdés, una de las voces más reconocidas de TUDN, reapareció públicamente luego de ser sometido a una cirugía de estómago que causó preocupación entre colegas y seguidores.

Durante el pódcast Amigos, producido por Enrique Burak, el cronista relató con detalle el episodio de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. De acuerdo con su testimonio, un fuerte dolor abdominal lo obligó a acudir al médico, donde descubrieron la presencia de aneurismas, condición que describió como “totalmente asintomática” y peligrosa.

“De un dolor de estómago terminamos en urgencias, descubrieron aneurismas, que son totalmente asintomáticas, pero si se revientan son mortales. Son cosas muy peligrosas”, compartió el comentarista.

El hallazgo que le salvó la vida

La revisión médica inicial buscaba atender molestias por piedras en la vesícula, sin embargo, ese chequeo permitió identificar a tiempo la presencia de aneurismas y programar una intervención quirúrgica. Gracias a la operación, Toño de Valdés se encuentra actualmente fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Aunque el comunicador abordó el tema con su característico sentido del humor, también resaltó la importancia de no ignorar los malestares físicos y atenderse con especialistas: “Los aneurismas son algo severo”, advirtió.

Su emotivo mensaje

El 27 de septiembre, el cronista deportivo compartió una publicación en Instagram para aclarar rumores y tranquilizar a sus seguidores.

“Amigos, tuvimos una operación programada hace 2 semanas, ya ahorita al 100 de boda. Y listos para mañana llevarles la NFL. Muchas gracias a los que preguntaron por mí, afortunadamente todo salió muy bien y la medicina es una maravilla, en menos de 1 semana ya estaba de regreso. Saludos a todos”, escribió.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo: “Qué gran noticia saber que ya se encuentra totalmente recuperado. Dios lo bendiga siempre”, “Abrazo mi Toño, te queremos mucho” y “Recupérate pronto, haces mucha falta en las transmisiones” fueron algunos de los comentarios más destacados.

Una figura del periodismo deportivo

José Antonio de Valdés Franco, originario de la Ciudad de México, ingresó a Televisa en 1978 y desde entonces se ha consolidado como una figura clave del periodismo deportivo en México. Ha cubierto Juegos Olímpicos, Super Bowls y Copas Mundiales, además de formar parte de programas como Acción, La Jugada y noticieros de la televisora.

Su amplia trayectoria le ha valido importantes reconocimientos, como el Premio ANTENA de la CIRT en 2016 y el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en 2023.

Hoy, tras superar este episodio de salud, Toño de Valdés no solo vuelve a las transmisiones, sino que también deja un mensaje de vida para sus seguidores: la importancia de cuidar la salud y no subestimar ninguna señal del cuerpo.

