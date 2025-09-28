México

Profeco alerta sobre fallos en más de 8 mil carros ¿cuál es el problema?

La Procuraduría supervisa que la marca repare los vehículos afectados, mientras la empresa contactará a los dueños para arreglar el desperfecto

Por Joshua Espinosa

La anomalía muestra una imagen
La anomalía muestra una imagen estática al activar la reversa, elevando el riesgo de accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de ocho mil vehículos Ford Maverick, correspondientes a los modelos producidos entre 2022 y 2024, han sido objeto de una alerta emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Ford Motor Company debido a un fallo registrado en el sistema de la cámara de visión trasera.

La campaña de revisión surge a partir del hallazgo de una anomalía en la cámara trasera de estos modelos de Ford que, al activar la reversa, muestra en la pantalla una imagen estática en lugar de la visualización en tiempo real de lo que ocurre detrás del vehículo.

Esta situación, compartida en un comunicado de la Profeco este 28 de septiembre, genera una representación falsa de los alrededores del auto, elevando la probabilidad de colisiones o funcionamientos indebidos al utilizarse como apoyo para maniobras. Para resolver esta problemática, Ford Motor Company anunció la actualización del software responsable, dentro del sistema del radio táctil conectado (CTR), en las unidades afectadas.

La automotriz no entregará vehículos
La automotriz no entregará vehículos sin verificar y reparar el sistema de cámara trasera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución técnica planteada se ofrece sin cargo alguno a las y los propietarios, quienes podrán solicitar la intervención de su vehículo en cualquier momento, ya que la campaña no establece un periodo de vigencia determinado. Hasta el pasado 5 de septiembre, la empresa no ha reportado incidentes derivados de esta falla, ni daños materiales ni lesiones a personas. El objetivo de la medida es reforzar la seguridad y prevenir eventuales accidentes.

Con relación a la atención al cliente, la empresa automotriz implementó diferentes canales y mecanismos para maximizar el alcance de la campaña. Los interesados pueden acudir con su vehículo al distribuidor autorizado Ford más cercano o establecer contacto a través del número de atención nacional 80 0713 8466, así como mediante el portal www.ford.mx, el correo electrónico atnclien@ford.com y el enlace específico https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/.

Asimismo, la automotriz subrayó su determinación de no entregar a los clientes ningún vehículo involucrado en el llamado, salvo que previamente haya sido verificado y, en caso necesario, reparado según los lineamientos establecidos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. De modo complementario, Ford Motor Company se comprometió a contactar a las y los propietarios afectados por medio de comunicaciones postales y electrónicas.

Ford ofrece actualización de software
Ford ofrece actualización de software gratuita para corregir el fallo en el sistema de cámara trasera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por parte de Profeco, ellos se comprometieron a vigilar cuidadosamente que Ford cumpla con la reparación de vehículos dañados.

Para cualquier consulta, orientación o reporte, la Profeco pone a disposición de la ciudadanía su Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las cuentas institucionales de X y el perfil de Facebook ProfecoOficial.

