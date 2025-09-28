Oaxaca: la confesión de una niña de cinco años permitió que su presunto abusador enfrentara la justicia

El juez dicta auto de formal prisión contra J.H.C. por abuso sexual infantil en Oaxaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre identificado como J.H.C. enfrenta auto de formal prisión por el delito de abuso sexual infantil, tras una resolución judicial emitida el 26 de septiembre de 2025 en Oaxaca de Juárez.

La víctima, una niña de cinco años cuya identidad permanece protegida, sufrió la agresión en un domicilio de la unidad habitacional Ricardo Flores Magón.

La resolución del caso se logró gracias a que la menor comunicó la agresión sexual a su padre, quien denunció el delito ante las autoridades.

Más detalles del caso

La Fiscalía estatal reitera su compromiso de aplicar la ley con firmeza en casos de abuso sexual infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial se inició a partir de los hechos ocurridos en julio de 2014, cuando el padre de la menor, quien contaba con la guarda y custodia provisional, intentó entregarla a su madre para el régimen de convivencia de fin de semana.

En ese momento, la niña manifestó malestar y relató a su padre la agresión sexual sufrida por parte de J.H.C., quien tenía acceso a los espacios donde la menor convivía.

La denuncia presentada por el padre permitió que las autoridades tomaran conocimiento del caso y se activaran los protocolos de protección.

Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) asumió la investigación, que quedó a cargo de la Vicefiscalía General de Control Regional.

Las diligencias permitieron la aprehensión de J.H.C., quien fue presentado ante el juez para la valoración de los datos de prueba.

El juez, tras analizar los elementos presentados por la FGEO, dictó el auto de formal prisión contra el imputado por el delito de abuso sexual infantil.

La Fiscalía estatal ha reiterado su determinación de aplicar la ley con firmeza en casos de abuso sexual infantil y de ofrecer atención integral a las víctimas, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia.

¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil?

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir el abuso sexual infantil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aconseja enseñar a las niñas y niños que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a tocarlo sin su consentimiento.

También recomienda a madres, padres y tutores estar atentos a cambios en el comportamiento de los menores, evitar que acepten regalos que impliquen condiciones ocultas y supervisar de manera constante su actividad en internet y redes sociales.

Asimismo, se sugiere fomentar en los menores la confianza para rechazar cualquier tipo de contacto físico que les resulte incómodo y reforzar la importancia de comunicar cualquier situación que los haga sentir inseguros o molestos.

En caso de que un niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual, las autoridades subrayan que no debe bañarse ni cambiarse de ropa, ya que las prendas que llevaba pueden constituir pruebas fundamentales.