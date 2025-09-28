México

Melate Retro: resultados del 27 de septiembre de 2025

Como todos los sábados, esta popular lotería mexicana dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Melate sortea millones de
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

La Lotería Nacional publicó los números ganadores del último sorteo de Melate Retro celebrado este sábado 27 de septiembre de 2025.

Se trata de uno de los sorteos más populares en México que entrega millones de pesos en cada juego. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Melate Retro

  • Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: 1568.
  • Número ganador: 03 14 16 17 25 28 26.
  • Total de ganadores: 133,774.
  • Dinero entregado: $2,346,035.60.

A qué hora se juega el Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

El Melate Retro tiene una
El Melate Retro tiene una bolsa mínima de 5 millones de pesos (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.
  • Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate Retro es un sorteo diferente a Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Temas Relacionados

MelateMelate RetroLotería Nacionalmexico-noticiasmexico-loteriasnoticias

Más Noticias

El club de los villanos: los habitantes más criticados y polémicos dentro de La Casa de los Famosos

Los encuentros en el reality han generado diferentes posturas en redes sobre las intenciones de algunos habitantes

El club de los villanos:

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Tonalá

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 28 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: noticias

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 28 de septiembre

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

Condiciones climáticas en México: previsión

Afectaciones por lluvias en calzada Ignacio Zaragoza: Línea A del Metro cierra con servicio provisional

Encharcamientos generaron afectaciones en la calzada Ignacio Zaragoza

Afectaciones por lluvias en calzada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en CDMX a Mario

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

El club de los villanos:

El club de los villanos: los habitantes más criticados y polémicos dentro de La Casa de los Famosos

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Adrián Marcelo asegura estar satisfecho del “fracaso rotundo” de La Casa de los Famosos 3

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

DEPORTES

Juan Manuel Márquez confiesa cuál

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”