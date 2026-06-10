México

Joven se convierte en ‘Lady Güera’ por lanzar insultos racistas a mujer en calles de la CDMX: “Morena asquerosa”

Las imágenes provocaron una ola de críticas en redes sociales y reavivaron el debate sobre el racismo en México

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Usuarios de internet condenaron los comentarios realizados durante una discusión ocurrida en plena vía pública.
Usuarios de internet condenaron los comentarios realizados durante una discusión ocurrida en plena vía pública.

Una nueva polémica relacionada con presuntos actos de discriminación ha generado una fuerte conversación en redes sociales. Un video grabado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, exhibió una discusión entre dos mujeres que rápidamente se convirtió en tendencia debido a los comentarios ofensivos pronunciados durante el altercado.

Las imágenes comenzaron a circular masivamente después de ser compartidas por el periodista Carlos Jiménez, quien difundió la grabación en sus plataformas digitales. En el material se observa a una mujer, señalada por usuarios de internet como propietaria de una cafetería de la zona, protagonizando una confrontación verbal con otra persona.

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Aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente la identidad ni la nacionalidad de la presunta agresora, la mujer que grabó el video asegura durante la discusión que la otra persona aparentemente intenta proyectar una imagen relacionada con Estados Unidos.

La grabación, de poco más de un minuto de duración, muestra una parte del conflicto, aunque todo indica que la discusión había comenzado varios momentos antes de que iniciara el registro en video.

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En las imágenes puede apreciarse cómo la mujer afectada responde a las provocaciones llamando a su interlocutora “Karen”, término popularizado en redes sociales para describir a personas que actúan con actitud de superioridad o privilegio. La respuesta provocó que la otra mujer reaccionara entre risas y posteriormente se acercara a la cámara para continuar con los insultos.

“Ahí vemos a una Karen, aquí en México, insultando a los mexicanos, ¿qué dijiste?”

A continuación, la mujer señalada responde con expresiones que fueron calificadas por numerosos usuarios como racistas y discriminatorias.

“¡Negra asquerosa, morena; morena asquerosa, morena asquerosa, fea".

Usuarios de internet condenaron los comentarios realizados durante una discusión ocurrida en plena vía pública.
Usuarios de internet condenaron los comentarios realizados durante una discusión ocurrida en plena vía pública.

Lejos de concluir en ese momento, la discusión continuó subiendo de tono. Mientras la persona que grababa insistía en cuestionar su comportamiento, la otra mujer lanzó nuevas expresiones relacionadas con la apariencia física, el color de piel y el aspecto personal de su interlocutora.

“Morena estás horrible, ni te pintes el cabello güero que estás bien morena. ¿Señora? Señora tú, tienes 40, 50 años, toda fea y gorda, con el cabello güero, ni te queda, estás toda morena asquerosa”.

Posteriormente, la mujer que documentaba el incidente preguntó a su agresora si era estadounidense o si simplemente deseaba aparentarlo. También aseguró que la protagonista de la discusión sería propietaria de un establecimiento ubicado en la colonia Condesa.

Usuarios de internet condenaron los comentarios realizados durante una discusión ocurrida en plena vía pública.
Usuarios de internet condenaron los comentarios realizados durante una discusión ocurrida en plena vía pública.

El video muestra cómo la mujer se retira inicialmente hacia un negocio cercano. Sin embargo, segundos después regresa acompañada por otra persona, aparentemente una mujer que la acompañaba durante el incidente.

Tras su difusión, la grabación generó una ola de reacciones en distintas plataformas digitales. Miles de usuarios condenaron los comentarios emitidos durante la confrontación y señalaron que las expresiones escuchadas reflejan conductas discriminatorias que continúan presentes en distintos sectores de la sociedad.

La indignación fue tal que numerosos internautas comenzaron a buscar información sobre el establecimiento mencionado en el video. Poco después, usuarios identificaron perfiles relacionados con el negocio y encontraron contenido donde la mujer aparece participando activamente en redes sociales.

Las críticas no tardaron en trasladarse a esas plataformas, donde comenzaron a aparecer mensajes de rechazo y burlas dirigidas a la presunta agresora.

Usuarios de internet condenaron los comentarios realizados durante una discusión ocurrida en plena vía pública.
Usuarios de internet condenaron los comentarios realizados durante una discusión ocurrida en plena vía pública.

Entre los comentarios más compartidos destacan algunos como:

“toda fea, gorda. Con el cabello güero que no te queda”. vg pues se estaba describiendo a sí misma o que pedo

“ACALA CERDA PELITEÑIDA QUE SE CREE GRINGA JAJAAAAA”

“yo la veo que esa güera se pinta la raíz de negro. Por qué será?”

Mientras el video sigue acumulando reproducciones y comentarios, el caso continúa alimentando el debate sobre el racismo, la discriminación y los discursos de odio en espacios públicos y redes sociales. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre una denuncia formal relacionada con los hechos mostrados en la grabación.

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