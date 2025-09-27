México

Liberan a 38 miembros de La Luz del Mundo en Michoacán tras fallo judicial

Entre los detenidos se encontraban 37 mexicanos y una persona de nacionalidad estadounidense

Por Jesús Tovar Sosa

Los detenidos eran 37 mexicanos
Los detenidos eran 37 mexicanos y una persona de nacionalidad estadounidense. (FOTO: FB: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

Un juez federal con sede en Morelia, Michoacán, ordenó la liberación inmediata de 38 integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, detenidos el pasado miércoles 24 de septiembre en el municipio de Vista Hermosa, tras considerar que la detención fue ilegal y violó el debido proceso.

Los hechos ocurrieron durante un operativo conjunto entre la Guardia Civil, fuerzas federales y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tras el reporte de vecinos que alertaron sobre un grupo de hombres vestidos de negro, con actitud militar y portando réplicas de armas de fuego en una zona rural cercana a los límites con Jalisco.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma corta real, 19 réplicas de armas largas y cortas, cuchillos de utilería, chalecos tácticos, radios y equipo tecnológico, en un campamento improvisado donde presuntamente realizaban entrenamientos tipo paramilitar.

Un juez federal ordenó la
Un juez federal ordenó la excarcelación inmediata de integrantes de la organización religiosa, al determinar que su detención careció de sustento legal y que las autoridades no respetaron los protocolos durante el operativo. Foto: (iStock)

De acuerdo con las declaraciones de los detenidos ante el Ministerio Público, los 37 mexicanos y un ciudadano estadounidense formaban parte del grupo denominado “Jahzerl”, una supuesta guardia secreta de la iglesia, cuya misión era proteger a sus líderes, templos y eventos masivos ante posibles amenazas, incluyendo la llegada de un supuesto juicio final o apocalipsis.

Los integrantes aseguraron pertenecer a la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, se encuentra detenido en Estados Unidos desde 2019, enfrentando cargos por tráfico de personas, pornografía infantil, abuso sexual de menores y crimen organizado.

Durante una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Morelia determinó que el operativo violó el marco legal, ya que los agentes ingresaron al inmueble sin una orden de cateo y sin pruebas suficientes para justificar el arresto.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la República no logró acreditar delitos relacionados con armas de fuego. (FOTO: FB: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputar a los 38 detenidos por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin embargo, no logró acreditar la posesión ilícita de armas reales, ni establecer que el grupo realizara actividades criminales.

Ante las inconsistencias en la investigación y la falta de sustento jurídico en la detención, el juez dictó la libertad sin reservas para todos los detenidos.

Tras el fallo, fuentes del gobierno federal confirmaron que los 38 integrantes quedaron en libertad, entre ellos un ciudadano estadounidense. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detalló que la intervención se realizó tras denuncias ciudadanas, aunque no se aportaron más pruebas que respaldaran acciones ilegales.

