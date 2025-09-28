Estados Unidos sí habría retirado visa del diputado Mario López, “La Borrega”

Mario López habría aceptado el retiro de la visa por parte de Estados Unidos, debido a esta razón. (FB/Mario López)

Luego de la polémica que causó la presunta detención del diputado Mario López, conocido como “La Borrega”, por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en el Puente Internacional Viejo de Brownsville, Texas, el tamaulipeco salió a dar respuesta sobre las acusaciones.

La primera contestación vino por parte de la Oficina del legislador, quien emitió un comunicado en el que negó “categóricamente” los señalamientos sobre la presunta detención de autoridades estadounidenses.

Tras los rumores de que la noche del 26 de septiembre de 2025 el diputado conocido como “La Borrega”, habría sido detenido alrededor de las 20:00 horas, al intentar ingresar a Estados Unidos, la oficina comentó:

“Es absolutamente falsa la versión que lo vincula con una supuesta detención en los Estados Unidos en el Puente Internacional Nuevo que conecta Matamoros con Brownsville, Texas, por parte de elementos de la CBP”.

Conforme a lo publicado por distintos medios de comunicación, el legislador del PVEM mencionó que supuestamente son “noticias falsas”, que tienen la finalidad de “dañar la imagen pública de un servidor que ha trabajado de manera transparente y con estricto apego a la ley”.

Ante el retiro de la visa, a través del medio El Norte se dio a conocer que el exalcalde de Matamoros sí estuvo retenido en las instalaciones del puente internacional Brownsville-Matamoros y le fue retirado el documento estadounidense, sin embargo, aclaró que esta situación no se debió a temas relacionados con el crimen organizado, como se compartió en algunos medios y redes sociales.

De acuerdo con información preliminar, el exalcalde de Matamoros fue retenido más de 15 horas hasta ahora que fue liberado y tuvo que regresar a territorio nacional |Crédito: X / @mensajero34

Supuestamente, el diputado tamaulipeco llegó al lugar mencionado, ahí un agente de la CBP revisó su visa, quien se percató que el documento estaba dañado, motivo por el que lo instó a renovarla.

También dio razón por la que pasó tanto tiempo detenido en las oficinas de las autoridades estadounidenses, dijo que fue debido a un reporte de extorsión que vivió con anterioridad, fue cuestionado, por lo que dio respuesta a los elementos.

Al paso de las horas, aseguró que lo dejaron retirarse y las mismas autoridades le advirtieron que no podría volver a usar la visa hasta renovarla.

Hasta el momento, el diputado no ha emitido algún comunicado dirigido a la opinión pública desde sus cuentas oficiales aclarando lo sucedido.

Cabe destacar que el comunicado de la Oficina de “La Borrega” fue criticado por el uso del logo oficial de la Cámara de Diputados, ya que los señalamientos se han realizado hacia su persona fuera del recinto legislativo.