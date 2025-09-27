México

Mario López niega detención de la CBP en EEUU, no aclara retiro de visa

El diputado de Tamaulipas desmintió que haya sido detenido en Texas, tacho la noticia como “rumores”

Por Jaqueline Viedma

De acuerdo con información preliminar, el exalcalde de Matamoros fue retenido más de 15 horas hasta ahora que fue liberado y tuvo que regresar a territorio nacional |Crédito: X / @mensajero34

Tras las acusaciones que han puesto en el centro del debate el nombre del diputado federal Mario Alberto López Hernández, la tarde de este sábado, la oficina del legislador emitió un comunicado en el que negó “categóricamente” los señalamientos.

Desde la noche del 26 de septiembre de 2025 se especulaba sobre la presunta detención del diputado conocido como “La Borrega”, de quien se dijo que cerca de 20:00 horas, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) le habrían negado el ingreso a los Estados Unidos.

Supuestamente, el diputado tamaulipeco habría sido retenido más de 15 horas, donde permaneció en las oficinas migratorias, donde se dice que interrogado, mientras su camioneta permaneció estacionada en los carriles del lado americano.

Mario López conocido como "La Borrega" negó haber sido detenido en Estados Unidos. (Foto: Fb/ Mario López)

Por esta razón, la oficina del legislador perteneciente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que “es absolutamente falsa la versión que lo vincula con una supuesta detención en los Estados Unidos en el Puente Internacional Nuevo que conecta Matamoros con Brownsville, Texas, por parte de elementos de la CBP”.

En versiones preliminares también se aseguró que las autoridades estadounidenses le retiraron la visa, sin embargo, La Borrega” no aclaró esta situación. En el comunicado su oficina destacó lo siguiente:

“No ha sido detenido ni se encuentra bajo investigación alguna en territorio estadounidense ni en ninguna otra jurisdicción”.

También mencionaron que las acusaciones que se han realizado desde medios de comunicación, supuestamente son “noticias falsas”, que tienen la finalidad de “dañar la imagen pública de un servidor que ha trabajado de manera transparente y con estricto apego a la ley”.

Critican a “La Borrega” por no firmar comunicado

En diversas publicaciones que se encuentran en la red social X, internautas han descalificado lo comunicado por la oficina del diputado federal del PVEM, debido a que el documento no lleva la firma de quien debería dar respuesta de manera directa.

Además, lo criticaron por usar logos oficiales como el de la Cámara de Diputados, ya que los señalamientos se han realizado hacia su persona fuera del recinto legislativo.

Cabe destacar que aún cuando el comunicado contiene el logo oficial de la Cámara Baja, el documento no fue publicado en las cuentas oficiales.

Hasta el cierre de esta nota, el diputado Mario López no ha publicado alguna respuesta de manera directa en sus redes sociales ni a través de los canales oficiales del partido Verde.

