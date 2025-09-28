Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo de cadáveres: jornada violenta del sábado en Sinaloa

El pasado sábado 27 se registraron múltiples delitos en el estado. (Facebook/Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz)

Siete personas fueron asesinadas en Sinaloa durante una jornada de violencia ocurrida en diferentes puntos del estado el pasado sábado 27 de septiembre. Entre las víctimas figuraron dos agentes: uno de la Policía Estatal Preventiva y otro del Ministerio Público.

De acuerdo con reportes de fuentes locales, los hechos incluyeron ataques armados, enfrentamientos con fuerzas de seguridad, desapariciones y hallazgos de cuerpos en distintos municipios, además de personas heridas y diversos incidentes delictivos.

El saldo preliminar de la jornada incluyó siete asesinatos, dos personas heridas por arma de fuego, tres civiles armados abatidos en un enfrentamiento y al menos dos agresiones directas contra elementos de seguridad.

Recuento de los delitos ocurridos

Además de los homicidios, se reportó la desaparición de un padre y su hija en Sinaloa. (AP Foto/Fernando Llano)

De acuerdo con reportes emitidos por diferentes fuentes locales, entre las víctimas mortales se encuentran un agente de la Policía Estatal Preventiva y un agente del Ministerio Público, identificado como Marcial Roberto “N”, de aproximadamente 45 años, quien fue atacado con armas largas en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán, durante la noche.

También se reportaron ataques a fuerzas federales y la movilización de diversas entidades de seguridad en respuesta a los hechos.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en el sector La Conquista, al norte de Culiacán, donde un enfrentamiento entre la Policía Estatal Preventiva y civiles armados resultó en la muerte de un agente y dejó a un presunto agresor herido.

En otro hecho, elementos de las Fuerzas Federales fueron atacados por hombres armados en un camino rural de la sindicatura de Tepuche, también al norte de la capital. Al repeler la agresión, los federales abatieron a tres de los atacantes.

La violencia se extendió a otros municipios como el de Navolato, en donde durante la madrugada, un hombre fue hallado sin vida frente a una tienda de conveniencia en la localidad de Villamoros, sindicatura de Sataya, con impactos de arma de fuego y signos de golpes.

En Guasave, se reportó el asalto a un velador en un campo agrícola y el robo de equipo de trabajo, además del hallazgo de una camioneta con aparentes manchas de sangre junto a las oficinas del PRI en la colonia Del Bosque.

las autoridades también fueron agredidas durante el sábado por civiles armados. (Policía de Sinaloa)

También en Guasave, un hombre fue despojado de su camioneta frente a un local de comida en la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines.

En Angostura, la tarde del sábado estuvo marcada por una riña al interior del penal regional, lo que motivó un fuerte operativo de seguridad. En el mismo municipio, un tiroteo movilizó a los cuerpos de seguridad tras reportes de múltiples detonaciones.

Poco tiempo después, un hombre con heridas de bala ingresó a un hospital local, presumiéndose que se trataba de la víctima del incidente reportado en el centro de Angostura.

En Cosalá, el cuerpo de una persona envuelta en plástico negro fue localizado junto a la carretera. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada debido al estado en que se encontraba el cuerpo. Por otra parte, antes de la medianoche, se reportó el hallazgo de una persona sin vida en el poblado La Bebelama de San Pedro, Navolato.

La jornada también incluyó casos de desapariciones. En San Ignacio, se reportó la desaparición de un padre y su hija, quien se desempeña como síndica de la comunidad de San Juan.

Además, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, las autoridades localizaron el cuerpo de una persona enterrada en el interior de una vivienda, con varios días de fallecida, en la colonia 4 de Marzo.

El hallazgo del cuerpo enterrado en la vivienda bajo resguardo policial en Villa Juárez, Navolato, cerró la jornada que reflejó la persistencia de la violencia y la complejidad de la situación de seguridad en Sinaloa.