Cancelación y odio: el efecto ‘Casa de los Famosos México’ que amenaza a Victoria Ruffo y al propio reality

La actriz ha sido insultada en X por externar su apoyo al Cuarto Noche, situación que se ha replicado con otras celebridades. (Infobae México)

La recta final de La Casa de los Famosos México se ha visto marcada no solo por las estrategias de los habitantes, sino también por la creciente ola de odio en redes sociales. En esta ocasión, la actriz Victoria Ruffo se convirtió en blanco de críticas y ataques digitales luego de expresar comentarios que los internautas relacionaron con el reality show de Televisa.

Todo comenzó cuando Shanik Berman recordó, en el programa Con Permiso, la relación que Dalílah Polanco habría sostenido con Eugenio Derbez en los años noventa, supuestamente mientras él mantenía un noviazgo con Sarah Bustani. La declaración reavivó viejos rumores y generó una lluvia de comentarios en torno a la actriz, quien sigue dentro del reality.

En medio de la polémica, Victoria Ruffo, también expareja de Derbez, escribió en su cuenta de X: “Siempre me ha gustado más LA NOCHE”. Aunque la actriz de 63 años no hizo mención directa al reality, usuarios interpretaron sus palabras como un respaldo al team Noche, donde se encuentra Alexis Ayala, uno de sus amigos cercanos.

(Captura de pantalla)

“Doña Victoria Ruffo siempre del lado correcto de la historia”, “Me imagino que por apoyo a Alexis” y “Que votemos por noche dice la reina”, escribieron seguidores. Horas más tarde, la protagonista de telenovelas compartió un segundo mensaje: “Escuchando MI GRAN NOCHE con el gran RAPHAEL”, acompañado de emojis que reforzaron la idea de su simpatía hacia ese cuarto del reality.

Sarah Bustani rompe el silencio en redes tras supuesto escándalo de infidelidad con Eugenio Derbez y Dalilah Polanco. (Infobae México)

Ola de críticas en redes sociales

La aparente postura de Ruffo desató reacciones encontradas. Mientras algunos celebraron su intervención, otros la señalaron de “ardida” y de “colgarse” del reality. Entre los mensajes más duros se leía: “Que ardida es la Victoria Ruffo. ¡Supéralo!” y “Sigue señora ardida, colgada de Dalílah”.

Esta dinámica de ataques digitales no es aislada. En semanas recientes, otros personajes relacionados con los habitantes han enfrentado campañas de desprestigio, entre ellos Carlos Rivera, quien canceló su visita al programa tras las críticas recibidas por apoyar a Polanco.

Semanas antes, Gaby Platas denunció en X la existencia de grupos en WhatsApp creados para atacar a algunas celebridades. En declaraciones tras su salida del reality, Facundo reflexionó sobre el encono que genera en programa y confesó que su familia y prometida recibieron mensajes de odio y amenazas de muerte.

(Captura de pantalla)

La producción pide respeto

La creciente toxicidad del debate digital preocupa incluso a la producción. Rosa María Noguerón, productora ejecutiva del reality, advirtió en entrevista con El Sol de México que la permanencia del formato depende en gran medida del comportamiento del público.

“Es un juego que tiene una larga vida, pero dependerá mucho del ‘hate’ en redes sociales sobre los participantes. Les pediría a las personas que se expresan en redes que tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque los habitantes se sienten atacados”, señaló.

La productora también recalcó que la imparcialidad ha sido una constante en esta temporada y que tanto famosos como talentos menos conocidos fueron seleccionados por sus cualidades para generar contenido dentro de la casa.

Rosa María Noguerón en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Con la gran final a la vuelta de la esquina, el reality enfrenta el reto de mantener su atractivo pese a la tensión en redes y la renuencia de algunos artistas a participar en dinámicas especiales. Para los seguidores de Ruffo, su voz se ha convertido en un apoyo simbólico al equipo de Alexis Ayala, mientras que sus detractores la acusan de reavivar rencores del pasado.

Lo cierto es que, más allá de la controversia, la intervención de Victoria Ruffo confirma que el fenómeno digital de La Casa de los Famosos México trasciende a los habitantes y alcanza a sus círculos cercanos, convirtiéndolos, en ocasiones, en víctimas colaterales de campañas de odio.

Gaby Platas denunció en X la existencia de grupos en WhatsApp creados para atacar a algunas celebridades. (Captura de pantalla, X)