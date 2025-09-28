Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: conoce a la familia mexicana de la cantante que llegó como inmigrante a EEUU (Selena Gomez/ Instagram)

Una de las figuras más influyentes del pop, Selena Gomez, y el productor musical Benny Blanco, celebraron su boda en Santa Bárbara, California, con la presencia de familiares y amigos cercanos, en un evento que atrajo la atención internacional por el origen migrante de la familia de la artista.

La unión de Selena Gomez y Benny Blanco reunió a 170 invitados en el Sea Crest Nursery, un vivero de la ciudad de Santa Bárbara reformado para acoger una fiesta privada. Según reportó Variety, el despliegue de seguridad incluyó el traslado de los asistentes en autobuses desde el hotel El Encanto, manteniendo en secreto la localización del evento hasta el último momento. Entre los asistentes destacaron celebridades cercanas a la pareja, como Taylor Swift, Ed Sheeran y Paul Rudd.

La vestimenta de la cantante fue uno de los temas centrales. La también actriz eligió un vestido de Ralph Lauren, confeccionado en satén con escote halter y falda minimalista, acompañado por joyas de Tiffany & Co. y un ramo de lirios del valle. El peinado corto con ondas evocó la estética del Hollywood clásico, siguiendo una línea sobria y moderna. El productor Benny Blanco optó por un esmoquin negro, también de Ralph Lauren, marcando el tono elegante de la celebración. La pareja compartió imágenes en redes sociales con la fecha “9.27.25”, mostrando momentos de intimidad y cercanía familiar.

Raíces mexicanas y la historia migrante de la familia de Selena Gomez

El apellido de Selena Gomez ha mantenido siempre una conexión con su herencia mexicana. Aunque la artista nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, su padre, Ricardo “Rick” Gomez, pertenece a una familia de origen mexicano.

Sus abuelos, Mary y Ricardo Gomez, nacieron en Guadalajara, Jalisco, y residieron en Monterrey, Nuevo León, antes de emigrar a Estados Unidos. En palabras de la propia cantante, compartidas en uno de sus documentales, “mucho de lo que hago es predominantemente en inglés, pero esa conexión me importa”.

La trayectoria migratoria de la familia contiene episodios que han inspirado a Selena Gomez en su carrera y activismo. Parte de su familia cruzó la frontera estadounidense buscando mejores oportunidades. Después de que una de sus tías se estableciera en Texas, convenció a los abuelos de Selena para reunirse y apostar por el llamado “Sueño Americano”.

La artista profundizó sobre este tema en el documental “Living Undocumented”, al narrar que sus abuelos tardaron 17 años en obtener la ciudadanía estadounidense: “Durante las últimas cuatro décadas, los miembros de mi familia han trabajado duro para obtener la ciudadanía estadounidense… La inmigración indocumentada es un tema en el que pienso todos los días”, sostuvo la cantante.

En esa misma producción, la estrella pop reconoció que aprecia haber nacido en Estados Unidos, gracias a las circunstancias de sus padres. Su progenitor, nacido en Monterrey, llegó siendo un bebé al país vecino, formando su vida y familia en Texas. Cuando Selena tenía cinco años, sus padres se divorciaron. Ella permaneció con su madre, Mandy Teefey, de ascendencia italiana.

Selena Gomez buscó integrar a su familia y resaltar sus raíces mexicanas en su boda con Benny Blanco

Durante la planeación de la boda, Selena Gomez buscó integrar a su familia y resaltar sus raíces. Entre los detalles personales, solicitó como postre las galletas con salsa preparadas por su abuela, según reveló Billboard. Además, la intérprete quiso reservar un primer baile con su abuelo materno, como una forma de honrar los lazos intergeneracionales.

El chef Jake Cohen fue elegido para preparar la challah, sumando la tradición judía por el lado de Benny Blanco. Este gesto reflejó la fusión de herencias y costumbres en una ceremonia donde lo privado convivió con guiños culturales y familiares.

Quién es Benny Blanco, el productor musical que conquistó el corazón de Selena Gomez

Benny Blanco, nacido en Reston, Virginia, es considerado uno de los productores más demandados de la música actual. Ha trabajado con estrellas como Ed Sheeran, Rihanna, Justin Bieber, BTS y la propia Selena Gomez. Blanco acumuló premios, entre ellos el Hal David Starlight del Salón de la Fama de los Compositores, y más de diez nominaciones a los Grammy.

La relación sentimental comenzó en los estudios de grabación y se afianzó con colaboraciones como “Single Soon” e “I Said I Love You First... And You Said It Back”. El compromiso se anunció en diciembre de 2024, tras un picnic organizado por Blanco, lejos del protocolo tradicional. El anillo, de seis quilates, se popularizó en redes sociales.

Al casarse en Estados Unidos, Selena Gomez recordó su origen migrante y latino en los detalles de la boda, proyectando en una de las ceremonias más esperadas la diversidad cultural y la fuerza de las historias familiares que definen a millones de estadounidenses. La capacidad de la actriz para mantener el equilibrio entre la privacidad y el impacto público de su trayectoria, consolidando su lugar entre las figuras más influyentes del entretenimiento.