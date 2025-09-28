Adrián Marcelo asegura estar satisfecho del “fracaso rotundo” de La Casa de los Famosos 3

Adrián Marcelo se lanza contra la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

La final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca, por lo que las especulaciones no dejan de crecer.

Adrián Marcelo, habitante de la segunda temporada del reality show, ha sido una de las personalidades que más ha reaccionado al respecto.

Recientemente, a través de su cuenta personal de X, compartió un mensaje que generó opiniones divididas, ya que aseguró que fue una edición de “personalidades grises” y se alegra de que haya sido un “fracaso rotundo”.

Adrián Marcelo arremete contra La Casa de los Famosos México

De acuerdo con el regiomontano, la nueva edición del programa 24/7 no tuvo el mismo éxito que las pasadas, debido a los participantes, pues la mayoría solo entró para conseguir trabajo.

“No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de La Casa de los Famosos. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas“, escribió.

Y agregó: “Mientras los integrantes entren a esa casa a buscar trabajo y no a ofrecer entretenimiento, seguirán llamando la atención solo de señoras y homosexuales (audiencia tradicional del reality), no de todo el país“.

Sus palabras no pasaron desapercibidas por los seguidores del reality show, quienes de inmediato manifestaron que muchas de las actitudes de los habitantes se deben a que tienen miedo de que les ocurra lo mismo que a él, pues abandonó el reality sin despedirse.

“El cagadero que hiciste la temporada pasada perdurará en la historia de la televisión”, “Todos traen miedo de que los funen como a ti” y “Todos tienen miedo sin saber que a pesar de la funa fuiste el verdadero ganador de esa casa”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Adrían Marcelo niega ser el culpable del “fracaso rotundo” de La Casa de los Famosos México

Ante los comentarios recordando su polémica participación en el reality show, el creador de contenido aseguró que los participantes no deberían tener miedo de ser como él, al contrario, deberían buscar ser “un Adrián Marcelo”.

“Imagínate que se habló más de mí esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa. A mí no me funaron, me hicieron más famoso y exponenciaron mis fuentes de trabajo“, expresó.

Cabe recordar que su paso por La Casa de los Famosos México sigue siendo recordado por su postura ante varios enfrentamientos con Gala Montes, por lo que constantemente se mantiene activo en las conversaciones sobre el reality.