México

Activación del MTU no será obligatorio para estas cuentas bancarias

La medida entrará en vigor el 1 de octubre, por lo que los cuentahabientes podrían ver cambios en sus cuentas a partir de esta fecha

Por Jaqueline Viedma

Guardar
La medida del MTU no
La medida del MTU no afectará a algunas cuentas bancarias.

El MTU (Monto Total Único) representa un tope diario que cada cliente determina para realizar operaciones como transferencias electrónicas, pagos por SPEICoDi y Dimo.

Esta medida se implementa con la finalidad de fortalecer la protección ante fraudes, estafas y robos cibernéticos, reforzando la seguridad dentro del sistema financiero mexicano.

De acuerdo con la resolución publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio de 2024, la fecha límite para que los cuentahabientes configuren su MTU es el 30 de septiembre de 2025.

En caso de no definir el MTU antes del 1 de octubre de 2025, las instituciones financieras no impondrán sanciones. Sin embargo, se aplicará de forma automática un límite de 1,500 UDIS, lo que equivale aproximadamente a 12,800 pesos por transacción.

Este tope no es acumulable y podría resultar insuficiente para quienes tienen necesidades financieras más altas. Los usuarios cuentan con la facultad de ajustar su MTU en la aplicación de su banco o acudiendo directamente a una sucursal, permitiendo modificar el límite según sus hábitos financieros cuantas veces lo consideren necesario.

Para establecer el MTU, los clientes pueden utilizar los canales electrónicos que ofrece su banco o realizar el trámite presencialmente en la sucursal. Las instituciones financieras tienen la obligación de proporcionar los medios necesarios para proceder con este ajuste.

Estas son las fechas importantes
Estas son las fechas importantes ante la medida del MTU.

Todas las transferencias que no superen el límite fijado por el usuario se procesarán normalmente, mientras que aquellas operaciones que lo sobrepasen requerirán que primero se incremente el monto máximo permitido.

Estas son las cuentas que no necesitan ajustar el MTU

Aunque la norma contempla que todos los cuentahabientes deben definir su MTU, existen excepciones. Según lo publicado en el DOF la medida no aplica para las cuentas bancarias de nivel 1 ni para sus productos o servicios adicionales.

Estas cuentas fueron diseñadas para quienes desean manejar dinero de forma sencilla y requieren pocos requisitos para ser abiertas, como únicamente el nombre completo y la fecha de nacimiento.

Son utilizadas principalmente para ahorrar o recibir dinero de manera rápida. Resultan de utilidad para jóvenes que inician su experiencia en el sistema bancario, pues por sus características simplificadas carecen de trámites complejos y suelen estar exentas de comisiones de apertura o manejo.

Las cuentas de nivel 1 presentan un límite en la cantidad de dinero que pueden recibir por abonos mensuales, con el objetivo de evitar el uso de estas cuentas para mover grandes sumas.

Temas Relacionados

Diario Oficial de la FederaciónComisión Nacional Bancaria y de ValoresSPEICoDiDimoMonto Transaccional del Usuariobanca móvilBancomerBanamexBanorteNuStoriBanco Aztecamexico-noticias

Más Noticias

Omar Kalid, de 17 años, es reportado como desaparecido y lo hallan muerto al interior de un hotel en Acapulco

La Fiscalía de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba signos de violencia

Omar Kalid, de 17 años,

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

El habitante de La Casa de los Famosos México volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras las acusaciones de una ex pareja

Ana Brenda Contreras habría protagonizado

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Mar Contreras y Abelito son los primeros finalistas del reality show 24/7

La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Te perdiste de la asamblea informativa? Fecha y hora de la junta en línea para realizar el registro de septiembre

La iniciativa continúa ampliando su cobertura para que más alumnos de nivel secundaria se integren

Beca Rita Cetina 2025: ¿Te

Este es el sueldo y grado de estudios de Mario López, diputado al que le cancelaron la visa en EEUU

El legislador conocido como “La Borrega” aceptó el retiro de su visa y explicó el motivo de la retención en las oficinas de la CBP

Este es el sueldo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en CDMX a Mario

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ana Brenda Contreras habría protagonizado

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Adrián Marcelo asegura estar satisfecho del “fracaso rotundo” de La Casa de los Famosos 3

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Lilo & Stitch sigue cautivando a los usuarios de Disney+ México este fin de semana

DEPORTES

Juan Manuel Márquez confiesa cuál

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”